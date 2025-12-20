Zadnja objava Dinama na Facebooku je totalni hit: 'Kaj hoćemo...?'

Nogometaši Dinama uspješno su priveli kraju jesenski dio prvenstvene sezone. U posljednjem dvoboju 18. kola SuperSport HNL-a, momčad trenera Marija Kovačevića na Maksimiru je s 2:0 svladala gradskog rivala Lokomotivu i tako potvrdila prvo mjesto na ljestvici uoči zimske stanke. Plavi su do pobjede stigli pogocima raspoloženog dvojca, Frana Topića već u 11. minuti te Diona Drene Belje u 58. minuti. Ovom pobjedom Dinamo je, barem privremeno, pobjegao drugoplasiranom Hajduku na četiri boda prednosti te osigurao da će u drugi dio sezone ući kao vodeća momčad prvenstva, što je bio i primarni cilj uoči ovog kola. Ipak, pobjedu je zasjenila ozljeda kapetana Josipa Mišića koji je morao napustiti igru, a težina njegove ozljede bit će poznata nakon dodatnih pregleda.

Odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka, maksimirskim tribinama prolomio se gromoglasan pljesak i pjesma. Igrači su, po već ustaljenom običaju, prišli sjevernoj tribini kako bi s najvjernijim navijačima, Bad Blue Boysima, proslavili važna tri boda. Ubrzo je s tribina krenulo skandiranje koje je jasno pokazalo ambicije navijača i kluba za nastavak sezone: "Hoćemo titulu! Hoćemo titulu!". Igrači su prihvatili pjesmu, a prizori zajedništva igrača i navijača još jednom su pokazali koliko je snažna veza između momčadi i onih koji ih bodre s tribina, osobito u trenucima kada se lomi sezona.

Da je atmosfera bila uistinu posebna, potvrdio je i sam klub objavivši na svojim društvenim mrežama snimku koja je u kratkom roku postala pravi hit. Na videu se, uz igrače, vidi i pomoćni trener vratara Ivan Kelava. Bivši Dinamov vratar i miljenik navijača, ponesen euforijom, pridružio se skandiranju s jednakim žarom kao i navijači na tribini. Snimka na kojoj Kelava s momčadi zdušno pjeva navijačke pjesme savršeno je sažela emocije nakon važne pobjede i pokazala koliko je cijelom klubu, od igrača do stručnog stožera, stalo do osvajanja novog naslova prvaka.