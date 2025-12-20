Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
PLAVA EUFORIJA

Zadnja objava Dinama na Facebooku je totalni hit: 'Kaj hoćemo...?'

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/3
Autor
Patrik Mršnik
20.12.2025.
u 22:44

Nogometaši Dinama pobjedom protiv gradskog rivala Lokomotive osigurali su naslov jesenskog prvaka, a slavlje s navijačima nakon utakmice postalo je viralno zahvaljujući sjajnoj objavi kluba na društvenim mrežama

Nogometaši Dinama uspješno su priveli kraju jesenski dio prvenstvene sezone. U posljednjem dvoboju 18. kola SuperSport HNL-a, momčad trenera Marija Kovačevića na Maksimiru je s 2:0 svladala gradskog rivala Lokomotivu i tako potvrdila prvo mjesto na ljestvici uoči zimske stanke. Plavi su do pobjede stigli pogocima raspoloženog dvojca, Frana Topića već u 11. minuti te Diona Drene Belje u 58. minuti. Ovom pobjedom Dinamo je, barem privremeno, pobjegao drugoplasiranom Hajduku na četiri boda prednosti te osigurao da će u drugi dio sezone ući kao vodeća momčad prvenstva, što je bio i primarni cilj uoči ovog kola. Ipak, pobjedu je zasjenila ozljeda kapetana Josipa Mišića koji je morao napustiti igru, a težina njegove ozljede bit će poznata nakon dodatnih pregleda.

Odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka, maksimirskim tribinama prolomio se gromoglasan pljesak i pjesma. Igrači su, po već ustaljenom običaju, prišli sjevernoj tribini kako bi s najvjernijim navijačima, Bad Blue Boysima, proslavili važna tri boda. Ubrzo je s tribina krenulo skandiranje koje je jasno pokazalo ambicije navijača i kluba za nastavak sezone: "Hoćemo titulu! Hoćemo titulu!". Igrači su prihvatili pjesmu, a prizori zajedništva igrača i navijača još jednom su pokazali koliko je snažna veza između momčadi i onih koji ih bodre s tribina, osobito u trenucima kada se lomi sezona.

Da je atmosfera bila uistinu posebna, potvrdio je i sam klub objavivši na svojim društvenim mrežama snimku koja je u kratkom roku postala pravi hit. Na videu se, uz igrače, vidi i pomoćni trener vratara Ivan Kelava. Bivši Dinamov vratar i miljenik navijača, ponesen euforijom, pridružio se skandiranju s jednakim žarom kao i navijači na tribini. Snimka na kojoj Kelava s momčadi zdušno pjeva navijačke pjesme savršeno je sažela emocije nakon važne pobjede i pokazala koliko je cijelom klubu, od igrača do stručnog stožera, stalo do osvajanja novog naslova prvaka.
Ključne riječi
objava HNL Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!