Pogledajte Dalićevu lekciju o hrvatstvu, sve je rekao u nekoliko rečenica

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, osvajač srebrnog odličja na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, također je u nedjelju sudjelovao u prikupljanju sredstava za liječenje bolesnog sina Dinamove legende Slavka Ištvanića.

Zlatko Dalić vodio je u KC Dražen Petrović Ikone HNL-a, momčad u kojoj su nastupili Goran Jurić, Veldin Karić, Silvio Marić, Adrian Kozniku, Tomo Šokota, Mate Baturina, Mihael Mikić, Edin Mujčin, Kruno Lovrek, Darko Raić Sudar...

S novinarima se nakon utakmice nije previše družio, ali je za kratkog razgovora rekao jednu zanimljivu poruku:

- Ja sam Dinamovac, Hajdukovac, Osijek, Rijeka... sva sam ja! Jer najgore je ovo što mi radimo, to što se dijelimo. Koji Hajduk? Koji Dinamo? Mi smo svi Hrvatska i to je najvažnije. Kada sam bio mališan pjevao sam "Dinamo i Hajduk dva su kluba bratska, njima se ponosi čitava Hrvatska". I ja to i danas guram - istaknuo je Dalić.

