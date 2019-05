Da, ovo se smije! Stigao je do zlata na dosad nezapamćen način

Infinite Tucker, američki atletičar iz Huntingtona, član sveučilišta Texas A&M, izveo je u subotu nezapamćen potez tijekom utrke na 400 metara s preponama na SEC Track & Field prvenstvu.

Tucker se uoči ulaska u ciljnu ravninu bacio poput Supermana te je tako osvojio zlatnu medalju ispred momčadskog kolege Roberta Granta.

He went full Superman! @aggietrk's Infinite Tucker goes ALL OUT for the gold. #SCtop10 pic.twitter.com/gEr05kdPd9