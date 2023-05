Bišćan: Bod protiv Osijeka nije loš. Petković mora biti konkretniji i sebičniji

U derbi utakmici 33. kola HNL-a nogometaši Osijeka i Dinama su, u utakmici s malim brojem pravih prilika, odigrali bez pogodaka.Prvak Dinamo je u prošlom kolu proslavio naslov prvaka, dok je Osijek s ovim bodom ostao na četvrtom mjestu ljestvice. Ima dva boda manje od Rijeke, a četiri više od Istre 1961 i Varaždina.

Gledamo li rezultat možda bi nekome utakmica djelovala nezanimljivom, ali bilo je dosta toga za vidjeti, bilo je puno dinamike, tempa, duela, pokušaja i s naše i s njihove strane, istaknuo je Dinamov trener Igor Bišćan nakon remija protiv Osijeka, 0:0, u Gradskom vrtu u ogledu 33. kola SuperSport HNL-a.

– Tijekom cijele utakmice imali smo kontrolu, dominirali, ali nismo stvorili dovoljno čistih situacija da bismo poentirali. Na kraju moramo biti zadovoljni s tim bodom iako je moj dojam da smo u većoj mjeri bili bolja momčad. Iz tih nekoliko šansi što smo stvorili i iz svih tih dolazaka u i oko njihovog 16-erca morali smo izvući više. Čestitamo i Osijeku koji se trudio, borio, dao sve od sebe i zaslužio osvojiti ovaj bod. Isto tako čestitam i svojim nogometašima, igrali smo na pravi način, onako kako Dinamo treba igrati, težili smo pasu, probijanju bloka, ali nedostajao je možda trenutak neke individualne kvalitete da to probije, da šansu ili polušansu pretvorimo u pogodak, da netko bude malo sebičniji ili kvalitetniji u 16-ercu da iz tih situacija, a imalo smo ih dosta, preuzme odgovornost i konkretno ugrozimo gol – dodao je trener Bišćan.

Ovo je Dinamova peta uzastopna utakmica bez primljenoga gola, ali i treća uzastopna u gostima u kojima nije postigao pogodak.

– Svjesni smo toga, mi ćemo se, naravno, više koncentrirati na ovu drugu činjenicu da ne zabijamo u gostima. Igračima ne mogu zamjeriti na pristupu, načinu kojim smo igrali, na želji i htijenju. Mislim da se vidjelo da smo tu došli dominirati pa i iz te dominacije pobijediti, ali nije se dogodilo. U zadnje tri utakmice nismo zabili, ali mislim da smo i u Splitu igrali dobro. U Puli nismo. Najvažnije je da se vidi da postoji ideja u igri i da smo tu sve bolji. Golovi će doći. Neće biti puno utakmica u kojima ćemo imati ovoliku dominaciju, a da nećemo zabiti. Na dobrom smo tragu, bilo je dosta pozitivnog u ovoj utakmici. Uostalom, nije loše osvojiti bod protiv u Osijeku koji je doista čvrst. Nismo mu previše dali osim one šanse pred sam kraj – istaknuo je trener Bišćan.

Publika je izviždala bivšeg igrača Osijeka Petra Bočkaja.

- Nisam htio nikoga učiniti loše raspoloženim, bio je Pero planiran već ranije, on je znao da će dobiti priliku. Činilo mi se da netko kao on može otključati njihvou obranu, on zna igrati nogomet, rekao je Bišćan.

Za kraj, trener Dinama prokomentirao je učinak Brune Petkovića.

- Petković, bio je dobar, izdržao je više nego što sam mislio, bio je dobar. Ali, mora biti pragmatičniji u šesnaestercu, konkretniji po pitanju golova, sebičniji, jer ovako svi misle da će ići u podvaljivanje i to i očekuju, a ima kvalitetan šut, treba ga više koristiti, završavati akcije, zaključio je Bišćan.