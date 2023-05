Dinamo samo jednu pobjedu do ulaska u Ligu prvaka! Boysi: U petak probijamo zvučni zid

Agresivno je krenuo Dinamo. Odmah je Postružin proigrao Mužara, no bio je spreman Bašković na golu Novog Vremena. Već u sljedećoj minuti, Perić silovito puca iz okreta, iz voleja, no i to Bašković brani i uz pomoć stative odbija u korner.

A takva igra Plavih morala je uroditi plodom. U 5. minuti Mužar je iskoristio neopreznost obrane domaćina, ukrao loptu i poentirao pored nemoćnog Baškovića za 0:1! Ante Piplica je večeras je odigrao odličnu utakmicu i bio je junak dvoboja.

No sredinom poluvremena ipak je i Piple morao kapitulirati. Snažan i precizan udarac iz slobodnog udarca pogodio je Barbarić, 1:1. U tom periodu gledali smo pritisak domaćina, no uz pomoć dobre obrane Dinama, Piplica je nastavio s dobrim obrambenim reakcijama i otklonio opasnosti.

A zatim kontra Dinama. U 14. minuti Mužar je presjekao napad Novog Vremena, pronašao Perića koji fenomenalnom reakcijom poslužio Postružina. On pak brzo mijenja stranu, njegov udarac brani Bašković, a na odbijenu loptu dolijeće Filip Novak i posprema za 1:2!

Domaćin je do kraja poluvremena još pogodio stativu, no rezultat se do odmora nije mijenjao. Pravu rovovsku bitku gledali smo u drugom poluvremenu, a u glavnim ulogama bila su oba golmana, posebno – Ante Piplica!

Do sredine drugog poluvremena bilo je relativno mirno, a onda se zakuhalo. Piplica je sjajnim obranama skinuo udarce Gašpara i Sutona. A zatim je Luka Suton napustio igru zbog drugog žutog kartona i Dinamo se našao u sjajnoj šansi za povećanje vodstva.

I kad je izgledalo kao da je sve gotovo, Novo Vrijeme je dobilo priliku za povratak u utakmicu. 3 sekunde prije kraja Rafinha je pucao deseterac zbog 6. akumuliranog prekršaja Dinama. Ante Piplica raširio se preko cijelih vratiju i zaustavio udarac i to je bilo to. Dinamo se u Zagreb vraća s prednošću u polufinalu doigravanja.

06.05.2023. Makarska, gradska dvorana Futsal, 1HMNL , dogravanje za prvaka, polufinale , 1.utakmica.Utakmica izmedju NovoVrijeme i Futsal Dinamo. Futsal Dinamo u prepunoj makarskoj dvorani slavio u gostima nad Novim Vremenom rezultatom 2:1 . Ferreira Lima Rafael Novo Vrijeme Photo: Matko Begovic/PIXSELL Photo: Marko Begovic/PIXSELL Foto: Marko Begovic/PIXSELL

Uzvrat polufinala igra se u Domu sportova II u petak 12.5. u 19:00. Ulaznice su u online prodaji na Core Event platformi, a od sljedećeg tjedna i u Bad Blue Boys Fan Shop u Ilici 37.

Da se radi o posebnoj utakmici, prepoznali su i vjerni Bad Blue Boysi, koji su netom po završetku utakmice objavili veliki poziv:

"Naš futsal klub slavio je u prvoj polufinalnoj utakmici u Makarskoj, što znači da u drugoj utakmici probijamo zvučni zid od prve do zadnje minute i nosimo naše igrače do finala. Utakmica je na rasporedu u petak, 12.5. od 19 sati u Domu sportova. SVI U DVOJKU!"

Prva momčad koja ostvari dvije pobjede u seriji ide dalje, a drugi susret se igra u Dvojci Doma sportova u petak. Utakmica ima i dodatan ulog - hrvatski futsal je jučer saznao sjajnu vijest, a to je da će oba finalista domaćeg prvenstva igrati Ligu prvaka iduće sezone.