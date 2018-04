Beckham želi dovesti Modrića: 'Svaka čast Henryju i Pirlu, ali..'

Tri naslova Lige prvaka s Realom Luka Modrić već ima, a sada je još samo dva koraka do četvrte. I to u posljednjih pet sezona! Danas Real igra prvu polufinalnu utakmicu Lige prvaka, na Allianz Areni protiv Bayerna. Dvoboj je to giganata koji su čak 17 puta osvajali Ligu prvaka – Real 12, a Bayern 5.

Luka bi mogao dostići Bayern

Koliko je veličanstvena Modrićeva karijera u Realu, najbolje potvrđuje podatak da bi uskoro mogao imati samo jednu titulu Lige prvaka manje nego Bayern u cijeloj 118 godišnjoj povijesti. A Luka je u Realu od 2012. godine.

Iako je Real u razdoblju od 2002. do 2012. godine ulupao milijarde u pojačanja, uhati trofej Lige prvaka nisu uspijevali osvojiti. No, onda je u ljeto 2012. na inzistiranje Josea Mourinha na Santigao Bernabeu stigao hrvatski veznjak.

A sada se pokazuje da je to nakon Cristiana Ronalda bio najisplativiji transfer kraljevskog kluba u ovom tisućljeću. Jer baš je Luka bio taj kotačić koji je nedostajao za europski tron.

Španjolski novinari i navijači kraljevskog kluba iz mjeseca u mjesec pišu Modriću hvalospjeve, no jedno od najvećih priznanja Luki je stiglo prekjučer kada je Magazin MadridistaReal uvrstio Luku na deseto mjesto najvećih igrača u povijesti! Real je najtrofejniji europski klub svih vremena, a jedan je Hrvat na desetom mjestu u 116 godišnjoj povijesti kluba!

Na prvoj poziciji našao se Alfredo Di Stefano, koji je s Realom između 1956. i 1960. osvojio pet naslova u Kupu prvaka. Njega slijedi najbolji igrač današnjice Cristiano Ronaldo, a u top 10 su i Gento, Zidane, Puskas, Butragueño, Raul, Modrić, pa onda Roberto Carlos i Amancio. Uz Modrića našli su se i Realovi velikani poput Ramosa, Michela, Casillasa, Hierra, Redonda, Breitnera, brazilskog Ronalda...

U SAD-u bi bio ravnatelj

Iako je za Real trenutačno nezamjenjiv, sve su češće glasine da Luka razmišlja o preseljenju iz Madrida. Najnoviji klub koji ga želi je član MLS-a Miami, inače u vlasništvu bivše velike zvijezde Reala Davida Beckhama. Modrić bi u SAD otišao nakon isteka ugovora s Realom 2020. godine, što znači da bi tamo stigao s 34 godine. Druga je mogućnost da stigne već idućeg ljeta.

– Ma, i da dođe s 40 godina, nije važno. Njegovo majstorstvo i nevjerojatno nogometno razmišljanje bilo bi noćna mora za svakog američkog trenera. Kod njega nisu bitne fizikalije, on je hiperinteligentni mađioničar – piše američki novinar Connor Fleming i dodaje:

– Svaka čast Thierryju Henryju i Andrei Pirlu, ali Modrić bi bio najinteligentniji nogometaš u povijesti MLS-a. Dolazak Modrića srušio bi stigmu MLS-a kao “mirovinske lige”, to bi bio početak MLS-a kao centra za djecu koja žele naučiti diktirati tempo, s Modrićem kao ravnateljem!