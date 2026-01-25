Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)
Evo zašto je uvjerljiva pobjeda Islanda nad Švedskom loša vijest za Hrvatsku
Hrvatska opet ima sjajnu podršku u Švedskoj, pogledajte atmosferu na tribinama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠVICARSKA - HRVATSKA

Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
25.01.2026.
u 22:11

Tekstualni prijenos utakmice Švicarske i Hrvatske mogli ste pratiti na portalu Večernjeg lista.

U susretu 2. kola skupine II, drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva, Hrvatska je pobijedila Švicarsku sa 28-24 ostavši u igri za plasman u polufinale.

Hrvatski rukometaši ostvarili su i drugu pobjedu u drugom krugu EP-a. Nakon što su u petak pobijedili Island sa 30-29, u nedjelju su u Malmou bili bolji i od Švicarske sa 28-24.

U ranije odigranim susretima Slovenija je pobijedila Mađarsku sa 35-32, dok je Island porazio Švedsku sa 35-27 maksimalno zakompliciravši situaciju u skupini. Nakon dva kola po četiri boda imaju Island, Švedska, Slovenija i Hrvatska i u ovom kvartetu treba tražiti dvije ekipe koje će u polufinale.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

Odabranici izbornika Dagura Sigurdssona iznimno loše su otvorili utakmicu. Švicarci su nakon osam minuta igre vodili su 4-0, a prvi gol hrvatska vrsta je postigla tek u devetoj minuti smanjivši na 4-1. Sredinom prvog poluvremena Hrvatska je ulovila priključak, a potom u završnici poluvremena je stigla do tri gola prednosti. Do kraja susreta naši su rukometaši držali prednost izborivši pobjedu.

Hrvatsku su do slavlja predvodili Zvonimir Srna i Ivan Martinović sa po pet golova, dok je Dominik Kuzmanović imao sedam obrana. Na drugoj strani najviše muka zadavali su na Manuel Zehnder i Luka Maros sa po pet golova.

U prvom današnjem dvoboju iz naše skupine Slovenija je pobijedila Mađarsku sa 35-32. Nakon izjednačenog otvaranja u kojem se igralo gol za gol, Mađarska se prva odvojila, povevši sa 8-6. U 28. minuti Mađari su imali i četiri gola prednosti (16-12), ali je do odmora Slovenija smanjila na dva gola minusa (15-17). Slovenija je u drugi dio ušla serijom 3-0, stigavši do prednosti 18-17, da bi u 40. minuti imala i dva pogotka viška. Tri minute kasnije Slovenija je stigla i do plus tri (23-20).

Odabranici Uroša Zormana do kraja susreta nisu ispuštali prednost. Mađarska je četiri minute prije kraja smanjila na smo gol minusa (30-29), no više od toga nije išlo. Sloveniju je do pobjede predvodio Blaž Janc s 10 golova, dok je na mađarskoj strani najefikasniji bio Bence Imre s osam golova.

Bodove je osvojio i Island koji je pobijedio Švedsku sa 35-27. Odabranici Snorrija Gudjonssona odigrali su sjajno, posebno prvo poluvrijeme koje su dobili sa šest razlike (18-12). Švedska se u drugom dijelu približila na gol minusa (21-20, 23-22), no Islanđani potom bježe na +4 (26-22), a kada su tri minute prije kraja poveli s osam golova razlike (33-25) pitanje pobjednika je bilo raziješeno.

Island su do važne pobjede predvodili Viggo Kristjansson sa 11 te Bjarki Mar Elisson sa šest golova, dok je Viktor Gisli Hallgrimsson imao 12 obrana. Na švedskoj strani najefikasniji su bili Albin Lagergren s pet i Daniel Pettersson sa četiri gola.

Nakon dva kola vode Island, Švedska, Slovenija i Hrvatska sa po četiri boda.

U trećem kolu u utorak, 27. siječnja sastaju se Švicarska - Island, Slovenija - Hrvatska, te Švedska - Mađarska, dok će dan kasnije igrati Slovenija - Island, Hrvatska - Mađarska, te Švicarska - Švedska.

Podsjetimo, prve dvije ekipe izborit će plasman u polufinale, dok će trećeplasirani igrati za peto mjesto.

Ključne riječi
Ivan Martinović Švicarska Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar dosadno
dosadno
22:10 25.01.2026.

Oni navijači tamo zaslužili su svojim navijanjem puno više od ovakve mlitave i bojažljive igre. Jako slabo - i jako daleko od vrhunskog rukometa.

LE
lector2corrector
21:17 25.01.2026.

Nista bez kraljevskog Grada na Plivi...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!