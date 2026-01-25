Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)

U susretu 2. kola skupine II, drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva, Hrvatska je pobijedila Švicarsku sa 28-24 ostavši u igri za plasman u polufinale.

Hrvatski rukometaši ostvarili su i drugu pobjedu u drugom krugu EP-a. Nakon što su u petak pobijedili Island sa 30-29, u nedjelju su u Malmou bili bolji i od Švicarske sa 28-24.

U ranije odigranim susretima Slovenija je pobijedila Mađarsku sa 35-32, dok je Island porazio Švedsku sa 35-27 maksimalno zakompliciravši situaciju u skupini. Nakon dva kola po četiri boda imaju Island, Švedska, Slovenija i Hrvatska i u ovom kvartetu treba tražiti dvije ekipe koje će u polufinale.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

Odabranici izbornika Dagura Sigurdssona iznimno loše su otvorili utakmicu. Švicarci su nakon osam minuta igre vodili su 4-0, a prvi gol hrvatska vrsta je postigla tek u devetoj minuti smanjivši na 4-1. Sredinom prvog poluvremena Hrvatska je ulovila priključak, a potom u završnici poluvremena je stigla do tri gola prednosti. Do kraja susreta naši su rukometaši držali prednost izborivši pobjedu.

Hrvatsku su do slavlja predvodili Zvonimir Srna i Ivan Martinović sa po pet golova, dok je Dominik Kuzmanović imao sedam obrana. Na drugoj strani najviše muka zadavali su na Manuel Zehnder i Luka Maros sa po pet golova.

U prvom današnjem dvoboju iz naše skupine Slovenija je pobijedila Mađarsku sa 35-32. Nakon izjednačenog otvaranja u kojem se igralo gol za gol, Mađarska se prva odvojila, povevši sa 8-6. U 28. minuti Mađari su imali i četiri gola prednosti (16-12), ali je do odmora Slovenija smanjila na dva gola minusa (15-17). Slovenija je u drugi dio ušla serijom 3-0, stigavši do prednosti 18-17, da bi u 40. minuti imala i dva pogotka viška. Tri minute kasnije Slovenija je stigla i do plus tri (23-20).

Odabranici Uroša Zormana do kraja susreta nisu ispuštali prednost. Mađarska je četiri minute prije kraja smanjila na smo gol minusa (30-29), no više od toga nije išlo. Sloveniju je do pobjede predvodio Blaž Janc s 10 golova, dok je na mađarskoj strani najefikasniji bio Bence Imre s osam golova.

Bodove je osvojio i Island koji je pobijedio Švedsku sa 35-27. Odabranici Snorrija Gudjonssona odigrali su sjajno, posebno prvo poluvrijeme koje su dobili sa šest razlike (18-12). Švedska se u drugom dijelu približila na gol minusa (21-20, 23-22), no Islanđani potom bježe na +4 (26-22), a kada su tri minute prije kraja poveli s osam golova razlike (33-25) pitanje pobjednika je bilo raziješeno.

Island su do važne pobjede predvodili Viggo Kristjansson sa 11 te Bjarki Mar Elisson sa šest golova, dok je Viktor Gisli Hallgrimsson imao 12 obrana. Na švedskoj strani najefikasniji su bili Albin Lagergren s pet i Daniel Pettersson sa četiri gola.

Nakon dva kola vode Island, Švedska, Slovenija i Hrvatska sa po četiri boda.

U trećem kolu u utorak, 27. siječnja sastaju se Švicarska - Island, Slovenija - Hrvatska, te Švedska - Mađarska, dok će dan kasnije igrati Slovenija - Island, Hrvatska - Mađarska, te Švicarska - Švedska.

Podsjetimo, prve dvije ekipe izborit će plasman u polufinale, dok će trećeplasirani igrati za peto mjesto.