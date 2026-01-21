Petar Sučić raspametio Talijane, evo kako su prozvali njegov gol: 'Ima samo jednu manu...'

Unatoč porazu Intera i trećem uzastopnom neuspjehu u Ligi prvaka, talijanska sportska javnost pronašla je razlog za zadovoljstvo u izvedbi bivšeg dinamovca Petra Sučića. Hrvatski veznjak, kojem je trener Cristian Chivu dao priliku od prve minute, odužio se na najbolji mogući način. Nakon što je Arsenal rano poveo golom Gabriela Jesusa, San Siro je utihnuo, no samo osam minuta kasnije na scenu je stupio 22-godišnji Hrvat. U 18. minuti lopta se odbila do Sučića na rub kaznenog prostora, a on ju je bez razmišljanja silovitim udarcem poslao pod gredu za izjednačenje. Bio je to njegov prvijenac u Ligi prvaka, pogodak koji su mediji na Apeninima odmah prozvali "raketom" i "vriskom" koji je probudio stadion.

Pohvale na račun Sučićeve igre stigle su sa svih strana, a talijanski mediji, poput portala Football Italia, ocijenili su ga jednom od najviših ocjena (6.5) u redovima Intera, opisavši njegovu izvedbu "ohrabrujućom". Mnogi su se prisjetili i njegovog fantastičnog solo prodora i gola protiv Fiorentine u listopadu, zaključivši kako se čini da Sučić zabija isključivo spektakularne pogotke. Sam igrač je nakon utakmice bio skroman. "Lijep je gol, ali to trenutno nije važno, osjećaj je drugačiji kada izgubite. Oni su zabili tri, mi jedan, i to je jedino što se računa", izjavio je Sučić, pokazavši zrelost unatoč osobnom uspjehu.

Ipak, u detaljnim analizama utakmice, talijanski stručnjaci istaknuli su i jednu manu u njegovoj igri te večeri. Najviše mu zamjeraju situaciju iz 27. minute, nedugo nakon izjednačujućeg gola, kada je povukao sjajan kontranapad i mogao Interu donijeti vodstvo. Umjesto da puca ili ranije uposli suigrača, Sučić je, kako navode, "predugo oklijevao s loptom" i na kraju odigrao loš pas prema Marcusu Thuramu, čime je velika prilika otišla u nepovrat. Upravo taj trenutak neodlučnosti ističe se kao detalj koji ga dijeli od savršene partije.

Ta zabilješka nadovezuje se i na ranije analize njegove igre, u kojima se navodi da, iako je iznimno radišan i koristan bez lopte, Sučić još uvijek ima dosta prostora za napredak. Stručnjaci ističu kako mu "kontrola lopte i njezino zadržavanje u posjedu pod pritiskom ponekad predstavljaju problem" te da "još uvijek nije najbolji u duelima i branjenju prostora". No, sve to se smatra normalnim putem razvoja za mladog igrača koji je tek stigao u jednu od najjačih liga na svijetu, a izvedbom protiv europskog velikana poput Arsenala pokazao je da posjeduje kvalitetu za najveću scenu.