ODLAZI PRIMORAC

Večernji list doznaje: Novi ministar financija bit će Tomislav Ćorić

Zagreb: Tomislav Ćorić stiže u Banske dvore
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
26.01.2026.
u 16:47

Ministar Marko Primorac bi s dužnosti trebao otići već krajem ovog tjedna

Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, odlazi iz Banskih dvora te ide na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke. Ministar bi s dužnosti trebao otići već krajem ovog tjedna, a u tom bi roku premijer trebao izabrati novog ministra financija. Kako Večernji list doznaje, novi ministar bit će Tomislav Ćorić. Ćorić je viceguverner Hrvatske narodne banke i bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja u čijoj je službi bio od 23. srpnja 2020. do travnja 2022. godine. Prije toga obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, te ministra zaštite okoliša i energetike od 2016. do 1020. godine. 

Premijer Andrej Plenković odlazak ministra Primorca za Večernji je komentirao nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a koja je počela u 16 sati.  'Europska investicijska banka druga je najvažnija financijska institucija, a Hrvatska se u tom kontekstu pozicionira kao prva država srednjoistočne Europe koja će imati svog predstavnika u ovom odboru. Nakon predstavnika iz Slovačke i Poljske i nakon šest godina došlo je vrijeme za Hrvatsku', ističe.  Rekao je da je ovo važna financijska i investicijska poluga, te da je Primorac logičan odabir. Komentirao je i novog ministra financija. 'Izabrali smo u ponedjeljak Tomislava Ćorića, koji se vraća sa svojim iskustvom iz Hrvatske narodne banke i mislim da će nastaviti politiku koju vodimo'.  Dodao je i da smatra da je ovo odličan izbor.

Uskoro se očekuje i izjava novog ministra financija Tomislava Ćorića
Marko Primorac HDZ Andrej Plenković

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Zbregov
Zbregov
16:48 26.01.2026.

zašto ne može Fabijan, financije u hrvatskoj su teški p3derluk!

Avatar BriseIko
BriseIko
17:05 26.01.2026.

Ovaj ima reference kao Mara za krivog!

Avatar Antifašist
Antifašist
17:04 26.01.2026.

Ajme meni nije mi dobro!

