Večernji list doznaje: Novi ministar financija bit će Tomislav Ćorić

Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, odlazi iz Banskih dvora te ide na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke. Ministar bi s dužnosti trebao otići već krajem ovog tjedna, a u tom bi roku premijer trebao izabrati novog ministra financija. Kako Večernji list doznaje, novi ministar bit će Tomislav Ćorić. Ćorić je viceguverner Hrvatske narodne banke i bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja u čijoj je službi bio od 23. srpnja 2020. do travnja 2022. godine. Prije toga obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, te ministra zaštite okoliša i energetike od 2016. do 1020. godine.

Premijer Andrej Plenković odlazak ministra Primorca za Večernji je komentirao nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a koja je počela u 16 sati. 'Europska investicijska banka druga je najvažnija financijska institucija, a Hrvatska se u tom kontekstu pozicionira kao prva država srednjoistočne Europe koja će imati svog predstavnika u ovom odboru. Nakon predstavnika iz Slovačke i Poljske i nakon šest godina došlo je vrijeme za Hrvatsku', ističe. Rekao je da je ovo važna financijska i investicijska poluga, te da je Primorac logičan odabir. Komentirao je i novog ministra financija. 'Izabrali smo u ponedjeljak Tomislava Ćorića, koji se vraća sa svojim iskustvom iz Hrvatske narodne banke i mislim da će nastaviti politiku koju vodimo'. Dodao je i da smatra da je ovo odličan izbor.

Uskoro se očekuje i izjava novog ministra financija Tomislava Ćorića.