NEOČEKIVANO

Legenda izašla iz igračke mirovine i potpisala za klub za kojeg vjerojatno nikada niste čuli

Premier League - Manchester United v Manchester City
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.01.2026.
u 17:30

Bivši krilni napadač Manchester Uniteda 39-godišnji Nani, koji je u prosincu 2024. prekinuo karijeru, odlučio je izaći iz igračke mirovine, te je potpisao za kazahstanski Aktobe, objavili su britanski mediji.  Aktobe je prošle godine završio na petom mjestu domaćeg prvenstva, a nova sezona počinje u ožujku i završava u listopadu ove godine. Nani je sa kazahstanskim prvoligašem potpisao ugovor do kraja ove godine.    

 "Sretan sam što sam stigao u Aktobe i veselim se što ću pomoći u razvoju kluba i nogometa u Kazahstanu. Bio sam impresioniran planovima za budućnost koje su mi predstavili u klubu i naporno ću raditi da uzdignemo klub na nove visine u domaćim i inozemnim natjecanjima", izjavio je Nani. 

Također, ugovorom je predviđeno da Nani nakon igračke uloge preuzme trenersku dužnost u mlađim uzrasnim kategorijama u Aktobeu. Bivši portugalski reprezentativac ima Uefinu trenersku licencu za rad s mladim nogometašima do 19 godina starosti. 

Nani je karijeru počeo u Sportingu, a 2007. godine potpisao je za Manchester United, za kojeg je u sedam sezona odigrao 230 utakmica, te je upisao 41 pogodak i 66 asistencija. Nakon Uniteda igrao je za Fenerbahče, Valenciju, Lazio, Sporting, a karijeru je okončao u portugalskom klubu Estrela da Amadora. 

Za portugalsku reprezentaciju je u 111 nastupa postigao 24 gola. 

Aktobe Manchester United Nani

