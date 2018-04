Hrvatski navijači protiv Brazila ostali bez "Kopa"

Hrvatski nogometni savez objavio je kako su u prodaju puštene ulaznice za prijateljsku utakmicu Hrvatska - Brazil koja se igra 3. lipnja na stadionu Anfield u Liverpoolu.

Iz HNS-a napominju kako se ulaznice mogu kupiti isključivo putem službene internetske stranice Liverpoola (www.liverpoolfc.com), a navijačima se preporučuje kupnja ulaznica na tribini "Anfield Road", dok će brazilski navijači biti smješteni na legendarnoj tribini "Kop".

Cijene ulaznica su sljedeće: odrasli 30 do 55 funti, osobe starije od 65 godina 23 do 41 funte, mladi (17-21 godina) 15 do 28 funti, djeca mlađa od 17 godina 10 funti.