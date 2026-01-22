Od diplomatskih laži do brutalne istine, više se i ne trudimo lagati

Svijet posljednjih godina doživljava velike, često neočekivane promjene na raznim poljima: tehnologiji, ekonomiji, politici, klimi, zdravlju… Već i njihovo površno praćenje stavlja pojedinca pred teško savladivu zadaću, ujedno ga izlažući pritisku koji nerijetko ostavlja posljedice na psihičko zdravlje. Anksioznost i depresija samo su neke od manifestacija stresa kojem je izložen dobar dio čovječanstva. Ima i onih koje problemi suvremenog, pretežito urbanog društva razvijenog svijeta ne muče u tolikoj mjeri jer su njihovi problemi glad, neimaština i razni oblici nasilja, ali u tome nema ništa nova. Jedini noviji problem koji nas sve pogađa, iako opet neke manje, a druge puno više, jesu klimatske promjene koje se ne mogu potpuno izbjeći, ali se mogu pokušati ublažiti bijegom iz trajnom sušom ugroženih krajeva u one u kojima je voda još dostupna i dostatna.