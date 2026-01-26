Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLOVENSKA NAJAVA

'Očekujem vrlo tešku utakmicu, posebno zato što je dominantni dio hrvatske igre njihova obrana'

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.01.2026.
u 18:00

Da bi se našla u Herningu na finalnom vikendu, Hrvatskoj će trebati pobjede protiv Slovenije i Mađarske, ali i nečija pomoć da Island ili Švedska izgube bod ili dva

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u utorak u 18 sati igra protiv Slovenije u drugoj fazi Europskog prvenstva u Malmöu u Švedskoj, a za obje momčadi pobjeda je imperativ u lovu na polufinale.

Položaj u skupini je vrlo kompliciran jer Island, Švedska, Slovenija i Hrvatska imaju po četiri boda, dok su Švicarska i Mađarska realno bez šanse da se plasiraju u danski Herning, gdje će se prvenstvo zaključiti, s po jednim bodom.

"Pričali smo nakon utakmice kako smo imali puno sreće s tim kalkulacijama i na Europskom prvenstvu 2020. i na prošlim Olimpijskim igrama, ali ih ovdje neće biti. Još imamo dva finala prije finala. Već smo pobijedili Mađarsku, sada je na redu drugo i to je jedini mentalitet s kojim moramo ući u utakmicu", rekao je kružni napadač Kristjan Horžen za slovensku agenciju STA.

Kako kaže, ritam utakmica na prvenstvu je "brutalan", ali isti za sve.

"Naravno da smo umorni, ali 70 posto pripreme je u našim glavama. Pokušavamo se što bolje pripremiti, posebno mentalno. Ono što smo do sada napravili već je odličan rezultat, ali bilo bi šteta da nam takva prilika isklizne", odlučno je dodao član njemačke momčadi Gummersbach.

Slovenija se do sada pet puta suočila s Hrvatskom na Europskom prvenstvu, zabilježivši dvije pobjede i tri poraza. Posljednji put dvije su se momčadi na Europskom prvenstvu susrele u Vršcu u Srbiji prije 14 godina, kada je Hrvatska bila bolja s dva gola razlike. Posljednja žustra utakmica između dvije strane bila je s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva, kada je Hrvatska pobijedila 29-26.

Horžen se još uvijek sjeća ove utakmice, također zbog uzavrelosti atmosfere i samih događaja. Međutim, vjeruje da je Slovenija sposobna pobijediti Hrvatsku u Malmöu.

"Očekujem vrlo tešku utakmicu, posebno zato što im je dominantni dio igre obrana. Igraju vrlo čvrsto, a posebno je teško probiti njihovu obranu 5-1. Međutim, mislim da imamo dovoljno kvalitete da im se suprotstavimo. Pogledat ćemo analize, ali nema tajni među reprezentacijama", zaključio je Horžen.

Hrvatski izbornik ponovno ljubi! U zagrljaju s novom djevojkom proslavio je pobjedu rukometaša
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!