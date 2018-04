Kaos u Liverpoolu: Dva navijača Rome uhićena zbog pokušaja ubojstva!

Nemile scene dogodile su se neposredno pred početak polufinalne utakmice Lige prvaka između Liverpoola i Rome na Anfieldu u utorak navečer.

Došlo je do obračuna između navijačkih skupina, a pritom je teško ozlijeđen 53-godišnji navijač redsa.

On je zadobio teške ozljede glave te se u bolnici bori za život.

Roma fan at Anfield today with a hammer! Should never be allowed to attend a football match again! pic.twitter.com/EimpniDqQh