'Nitko iz Srbije neće moći kamionima ući u neku od zemalja EU. Neka sada štetu osjete i u Europskoj uniji'

Kako je i najavljeno, danas je točno u podne počela blokada teretnog prometa na graničnim prijelazima koji iz Srbije i BiH vode prema Hrvatskoj, ali i drugim zemljama Europske unije. Razlog tome je nezadovoljstvo vozača i poslodavaca što im se vozači teretnih kamiona privode, deportiraju, a onda im se zabranjuje i ulazak u EU na dvije godine jer su u posljednjih 180 dana u EU boravili više od 90 dana. Zbog toga zakona, koji je donesen još 1985. godine, prosvjednici tvrde kako je svaki vozač iz zemalja koje nisu članice EU, a koje se sada nalaze na tom prostoru, u prekršaju i da svaki od njih može zbog toga zakonski odgovarati.

– Ovo je prosvjed koji smo započeli i od kojeg nećemo odustati dok ne dobijemo neke garancije da se naši vozači više neće privoditi i deportirati, odnosno da im se garantira sigurnost. Na graničnim prijelazima je trenutačno mali broj kamiona, ali on će se iz dana u dan povećavati jer mi od svojih zahtjeva nećemo odustati i nećemo se ukloniti – rekao je Neđo Mandić koji je i predsjednik Udruženja međunarodnog transporta iz Srbije.

Pojašnjavajući probleme s kojima se suočavaju, napominje da je sporni zakon više od 40 godina u primjeni, ali i da nema više smisla s obzirom na broj zemalja koje su u međuvremenu ušle u EU i koje su postale dio Schengena. Navode kako ih se zbog toga tretira kao migrante ili radnike na crno, a ne kao profesionalne vozače. Sve to, kako je rečeno, dovodi do golemih šteta ne samo za gospodarstvo tih zemalja nego i za kupce iz EU koji će ostati bez nekih proizvoda. Stradavaju i sami vozači jer sa zabranom ulaska u EU na dvije godine odlaze ili mijenjaju posao s obzirom na to da ne mogu prehraniti obitelji.

– Nitko iz Srbije neće moći sa svojim teretnim kamionima prijeći državnu granicu i ući u neku od zemalja EU. U ponoć smo blokirali i teretni uvoz u Srbiju – ističe Mandić.

Započela blokada teretnog prometa uz granicu s Hrvatskom: 'Drugog izbora nismo imali'

Dušan Anđelić iz MS transporta Ruma kaže kako su poslodavci i vozači na ovaj problem počeli upozoravati prije dvije godine, ali da se ništa po tom pitanju nije učinilo. Prema njegovim riječima, molili su, pisali, tražili pojašnjenja i razgovore s nadležnima iz EU, ali ništa od toga nije dalo rezultata.

Ostaju na cestama

– Na kraju je jedini način bio da blokiramo teretni promet i to u oba smjera. Drugog izbora nismo imali. Svjesni smo da će to biti veliki problem za sve, ali drukčije ne možemo. Svoje kamione nećemo ukloniti sve dok se ovaj zakon ne promjeni ili dok ne dobijemo neke garancije da naše vozače neće privoditi i deportirati – ističe Anđelić dodajući kako ne planiraju blokirati promet osobnih automobila.

Ako se sporni zakon EU ne može brzo promijeniti, predlaže da se pronađe neko prijelazno rješenje koje bi zadovoljilo sve kako bi se teretni promet mogao dalje nesmetano nastaviti i da nitko nema problema dok se problem i zakonski ne riješi. Do tada će teretni kamioni i vozači ostati na graničnim prijelazima blokirajući daljnji teretni promet. Zbog toga su se organizirali u smjenama od po osam sati, a osigurali su i hranu i vodu za sve one koji prosvjeduju na cestama.

– Mi smo već pretrpjeli velike štete, kao i naši vozači, a tu štetu osjećaju i gospodarstva Srbije, BiH, Sjeverne Makedonije... Sada će štetu osjetiti i zemlje EU jer će ubrzo police trgovina ostati bez brojnih proizvoda – zaključio je Anđelić.