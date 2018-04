Dvoboji Bayerna i Reala osuđeni su na drame, incidente i polemike

Donedavna je Bayern bio strah i trepet za Real, no stvari su se stubokom izmijenile u samo dva odmjeravanja. Nakon što su Bavarci do 2012. stekli prednost od 11:7 u pojedinačnim pobjedama, madridisti su serijom od 4:0 izjednačili omjer, srušivši usput nedodirljivu münchensku tvrđavu. To nije bilo ni najmanje lako, ali kad se dogodilo, dogodilo se s “praskom”.

Modrićev Real srušio tradiciju

Dok ranije Realove generacije nisu ni u deset pokušaja uspjele osvojiti Olimpijski stadion i Allianz Arenu, sastav s Cristianom Ronaldom, Karimom Benzemom, Lukom Modrićem i Sergijem Ramosom srušio je tradiciju 2014. sa šokantnih 0:4.

Prošlog je proljeća Bayernovo uporište opet palo, s 1:2, uz promašeni jedanaesterac Artura Vidala kod 1:0. No glavnu je priču ispričao mađarski sudac Viktor Kassai, koji je u uzvratu kod 2:1 za razigrani Bayern oprostio crveni karton Casemiru, neopravdano isključio Vidala i konačno priznao Cristianu dva pogotka iz zaleđa. Real je prošao u finale i postao prva momčad koja je obranila pokal od preobrazbe Kupa u Ligu prvaka, no Nijemci i neutralci nikad nisu oprostili Kassaiju na režiranju raspleta.

Dvoboji toliko moćnih, ambicioznih i utjecajnih klubova osuđeni su na drame, incidente i polemike. Skandal je zabilježen već na prvom susretu u Madridu 1976. kad je po završnom zvižduku Realov navijač uletio na teren udarivši austrijskog suca Ericha Linemayra i Gerda Müllera. Mediji su prozvali huligana “El Loco del Bernabéu (Luđak s Bernabéua)”, a Uefa je kaznila Real s tri domaće utakmice na neutralnom terenu. Bayern je tada prošao u finale s 2:0 u uzvratu i osvojio treći Kup prvaka zaredom protiv Saint-Étiennea.

Često je iskrilo

Opet je zaiskrilo čim su se ovi takmaci idući put susreli. Bayern je u prvom polufinalu 1987. pregazio madridiste s 4:1, ali je škotski sudac Robert Valentine nagradio domaće nategnutim jedanaestercem. Razdraženi Real zaigrao je agresivno, a Juanito Gómez žestoko je nagazio Lothara Matthäusa dok je ležao na travi. Bio je to posljednji Juanitov nastup u Europi jer ga je Uefa kaznila s pet utakmica suspenzije, a Real kao neupotrebljivog prodao Malagi.

Nekoliko je odmjeravanja vječnih rivala prošlo bez incidenata izuzevši verbalne provokacije, no u osmini finala 2004./2005.

Roberto Carlos na Allianzu je laktom nokautirao Martína Demichelisa, za što je suspendiran na dvije utakmice. Real se provukao s 1:1 i 1:0 iako je Bayernov strijelac Claudio Pizarro predvidio “5:0 protiv madridskih pajaca”.

U idućem je euroderbiju dvije godine poslije u junaka izrastao Mark van Bommel, koji je u Bayern stigao prethodnog ljeta iz Barcelone. Tri minute prije kraja prvog susreta, kod 3:1 za lokalce, Nizozemac je postigao pogodak koji se pokazao presudnim i strastveno ga proslavio trostrukim “bosanskim grbom” u smjeru tribina Bernabéua. U uzvratu se na Van Bommela nadovezao drugi Nizozemac, Roy Makaay, koji je načeo Kastiljce već u 10. sekundi postavivši temelj pobjedi od 2:1.

Polufinale 2012. odlučeno je jedanaestercima nakon 2:1 za svakog domaćina. Ostao je nezaboravan prizor Joséa Mourinha, koji je gledao raspucavanje klečeći i moleći se, no uzalud. Ivica Olić bio je jedan od trojice bajernovaca preciznih s bijele točke, dok je s druge strane Manuel Neuer zaustavio udarce Kake i Cristiana. Posljednju je nadu Realu uništio Sergio Ramos koji je poslao loptu visoko iznad grede.