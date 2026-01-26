Naši Portali
ODUŠEVIO TALIJANE

Modrićev potez postao viralni hit: 'Sve je shvatio. Dajte mu počasno talijansko državljanstvo'

Serie A - AS Roma v AC Milan
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
26.01.2026.
u 16:35

Modrić je dobio pohvale za asistenciju, kao i za igru protiv Rimljana, ali i veliko divljenje Talijana na društvenim mrežama izazvao je time što je preuzeo kopirao čuvenu gestikulaciju

Hrvatski kapetan Luka Modrić očarao je talijansku javnost igrom za Milan protiv Rome na Olimpicu u derbiju 22. kola Serie A. Modrić je upisao sjajnu asistenciju kada je u 62. minuti ubacio s lijevog krila na pet metara od domaćeg gola, a tamo je najviši u skoku bio Koni De Winter i zabio glavom.

Modrić je dobio pohvale za asistenciju, kao i za igru protiv Rimljana, ali i veliko divljenje Talijana na društvenim mrežama izazvao je time što je preuzeo kopirao čuvenu gestikulaciju.

Kada mu je sudac Andrea Colombo u 70. minuti pokazao žuti karton, Modrić je reagirao tako da je spojio sve prste s palcem usmjerenim prema gore. To je tradicionalna talijanska gesta kojom se izražava ljutnja i pitanje postavljeno u šoku i nevjerici, u prijevodu osobe tada šalju poruku 'Zašto?'

- Došao je u Italiju prije samo šest mjeseci, ali već je shvatio kako je kod nas. Nepotrebno je naučiti talijanski jezik. Ovdje komuniciramo s nekoliko jednostavnih gesti. Jasno i koncizno, kako samo mi Talijani znamo. Dajte Modriću počasno državljanstvo! - jedan je od najboljih komentara na platformi X zbog Lukinog poteza koji se masovno dijeli. 

Hrvatski izbornik ponovno ljubi! U zagrljaju s novom djevojkom proslavio je pobjedu rukometaša
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

