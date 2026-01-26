Modrićev potez postao viralni hit: 'Sve je shvatio. Dajte mu počasno talijansko državljanstvo'

Hrvatski kapetan Luka Modrić očarao je talijansku javnost igrom za Milan protiv Rome na Olimpicu u derbiju 22. kola Serie A. Modrić je upisao sjajnu asistenciju kada je u 62. minuti ubacio s lijevog krila na pet metara od domaćeg gola, a tamo je najviši u skoku bio Koni De Winter i zabio glavom.

Modrić je dobio pohvale za asistenciju, kao i za igru protiv Rimljana, ali i veliko divljenje Talijana na društvenim mrežama izazvao je time što je preuzeo kopirao čuvenu gestikulaciju.

Kada mu je sudac Andrea Colombo u 70. minuti pokazao žuti karton, Modrić je reagirao tako da je spojio sve prste s palcem usmjerenim prema gore. To je tradicionalna talijanska gesta kojom se izražava ljutnja i pitanje postavljeno u šoku i nevjerici, u prijevodu osobe tada šalju poruku 'Zašto?'

Arrivato solo 6 mesi fa in Italia, ma già ha capito come cazzo funziona da noi: non serve imparare l'italiano, qui comunichiamo con pochi semplici gesti.

Chiari e concisi, come solo noi italiani sappiamo fare.



DATE SUBITO LA CITTADINANZA AD HONOREM A LUKA MODRIC 🤌🏻🇮🇹 pic.twitter.com/qSrDp4qLAO — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) January 25, 2026

- Došao je u Italiju prije samo šest mjeseci, ali već je shvatio kako je kod nas. Nepotrebno je naučiti talijanski jezik. Ovdje komuniciramo s nekoliko jednostavnih gesti. Jasno i koncizno, kako samo mi Talijani znamo. Dajte Modriću počasno državljanstvo! - jedan je od najboljih komentara na platformi X zbog Lukinog poteza koji se masovno dijeli.