Predsjednik brazilskog saveza želi da Ancelotti ostane izbornik i nakon SP-a

Predsjednik Brazilskog nogometnog saveza Samir Xaud izjavio je da bi Carlo Ancelotti mogao ostati izbornik nacionalne reprezentacije i nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, objavili su talijanski mediji. Trofejni talijanski trener preuzeo je brazilsku reprezentaciju krajem svibnja prošle godine, a ugovor mu ističe sa završetkom SP-a, kojem su domaćini SAD, Kanada i Meksiko.

"Razgovori već traju i obje strane su zainteresirane za nastavak suradnje. Produženje ugovora prije Svjetskog prvenstva vrlo je važno za brazilski nogomet. Uvijek sam govorio da vjerujem u srednjoročne i dugoročne projekte, te strukturirani rad. Ancelotti je u kratkom vremenu potvrdio svoju kvalitetu i kompetentnost. On je savršen za brazilsku reprezentaciju i želimo mu dati više vremena za rad u brazilskom nogometu", kazao je Samir Xaud.

Ancelotti je vodio Brazil u osam utakmica. U završnici južnoameričkih kvalifikacija za SP sa Brazilom je upisao pobjede protiv Paragvaja (1-0) i Čilea (3-0), remi sa Ekvadorom (0-0) i poraz od Bolivije (0-1). U četiri prijateljska susreta ostvario je dvije pobjede, protiv Južne Koreje (5-0) i Senegala (2-0), remizirao je sa Tunisom (1-1), te je izgubio od Japana (2-3).

Jedini je trener koji je pet puta osvojio Ligu prvaka, a u bogatoj karijeri vodio je Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, u dva navrata Real Madrid, Bayern, Napoli te Everton.