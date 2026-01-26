Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOGOMET

Predsjednik brazilskog saveza želi da Ancelotti ostane izbornik i nakon SP-a

2026 FIFA World Cup Previews
RICARDO MORAES/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.01.2026.
u 17:00

Ancelotti je vodio Brazil u osam utakmica. U završnici južnoameričkih kvalifikacija za SP sa Brazilom je upisao pobjede protiv Paragvaja (1-0) i Čilea (3-0), remi sa Ekvadorom (0-0) i poraz od Bolivije (0-1). U četiri prijateljska susreta ostvario je dvije pobjede, protiv Južne Koreje (5-0) i Senegala (2-0), remizirao je sa Tunisom (1-1), te je izgubio od Japana (2-3)

Predsjednik Brazilskog nogometnog saveza Samir Xaud izjavio je da bi Carlo Ancelotti mogao ostati izbornik nacionalne reprezentacije i nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, objavili su talijanski mediji.  Trofejni talijanski trener preuzeo je brazilsku reprezentaciju krajem svibnja prošle godine, a ugovor mu ističe sa završetkom SP-a, kojem su domaćini SAD, Kanada i Meksiko. 

"Razgovori već traju i obje strane su zainteresirane za nastavak suradnje. Produženje ugovora prije Svjetskog prvenstva vrlo je važno za brazilski nogomet. Uvijek sam govorio da vjerujem u srednjoročne i dugoročne projekte, te strukturirani rad. Ancelotti je u kratkom vremenu potvrdio svoju kvalitetu i kompetentnost. On je savršen za brazilsku reprezentaciju i želimo mu dati više vremena za rad u brazilskom nogometu", kazao je Samir Xaud. 

Ancelotti je vodio Brazil u osam utakmica. U završnici južnoameričkih kvalifikacija za SP sa Brazilom je upisao pobjede protiv Paragvaja (1-0) i Čilea (3-0), remi sa Ekvadorom (0-0) i poraz od Bolivije (0-1). U četiri prijateljska susreta ostvario je dvije pobjede, protiv Južne Koreje (5-0) i Senegala (2-0), remizirao je sa Tunisom (1-1), te je izgubio od Japana (2-3). 

Jedini je trener koji je pet puta osvojio Ligu prvaka, a u bogatoj karijeri vodio je Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, u dva navrata Real Madrid, Bayern, Napoli te Everton.    

Hrvatski izbornik ponovno ljubi! U zagrljaju s novom djevojkom proslavio je pobjedu rukometaša
Ključne riječi
nogomet Brazil Carlo Ancelotii

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-01-18/None_170126_144881859.jpg
Premium sadržaj
Video sadržaj
LEGENDARNI 'KRAMA'

Najefikasniji hrvatski napadač u povijesti otkrio tajnu svoje efikasnosti: 'Smiren sam, bez imalo stresa'

Proteklog tjedna navršilo se deset godina od kada sam potpisao za Hoffenheim, prethodno sam zabio hat-trick Borussiji M'Gladbach, uspio sam oboriti rekord Zvonimira Solde po broju nastupa u Bundesligi, preskočio za jedan gol Šukera po broju golova u karijeri, pa onda ušao među desetoricu igrača u pet najjačih liga po broju hat-trickova, zatim dostigao sam Thomasa Müllera po broju pogodaka i asistencija u Bundesligi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!