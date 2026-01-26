Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPET LJUBI

Procurilo tko je nova zagonetna Sigurdssonova djevojka: Direktorica je firme, vezu su počeli nedavno

Malmo: Dagur Sigurdsson ponovno ljubi - u zagrljaju i s poljupcima proslavio pobjedu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Stjepan Meleš
26.01.2026.
u 10:37

Njezin profil na Instagramu je zaključan pa privatni život očito nastoji držati podalje od medijske pozornosti, iako je poznato da se ona i Sigurdsson međusobno prate na društvenim mrežam

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson, inače islandski stručnjak, proslavio je novu pobjedu Hrvatske protiv Švicarske u Malmö Areni poljupcima u zagrljaju nove djevojke. Fotografije su se brzo počele širiti domaćim medijima pa su se mnogi zapitali tko je nova dama našeg izbornika?

Kako doznaje portal Net.hr iz izvora bliskog izborniku Sigurdssonu, radi se o samozatajnoj Islanđanki Ási Ingi Þorsteinsdóttir. Prema istom izvoru, Sigurdsson i Þorsteinsdóttir nedavno su započeli romantičnu vezu, a ovo je ujedno i njihov prvi istup u javnosti. Ási Inga inače se ne voli izlagati javnosti, barem prema društvenim mrežama.

Njezin profil na Instagramu je zaključan pa privatni život očito nastoji držati podalje od medijske pozornosti, iako je poznato da se ona i Sigurdsson međusobno prate na društvenim mrežama. Prema podacima koji se nalaze na LinkedInu, nalazi se na funkciji CEO-a u tvrtki Vinnuvernd, islandskoj kompaniji specijaliziranoj za zaštitu na radu te zdravlje zaposlenika.

Podsjetimo, hrvatski izbornik iza sebe ima dugogodišnji brak s Ingibjörg Palmadottir, s kojom ima troje djece i ostali su u dobrim odnosima. Prije nešto manje od tri godine doznalo se kako nakon razvoda ljubi direktoricu marketinga i bivšu islandsku misicu Ingunn Sigurpalsdottir

Hrvatski izbornik ponovno ljubi! U zagrljaju s novom djevojkom proslavio je pobjedu rukometaša
Ključne riječi
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet Dagur Sigurdsson

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!