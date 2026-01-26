Procurilo tko je nova zagonetna Sigurdssonova djevojka: Direktorica je firme, vezu su počeli nedavno

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson, inače islandski stručnjak, proslavio je novu pobjedu Hrvatske protiv Švicarske u Malmö Areni poljupcima u zagrljaju nove djevojke. Fotografije su se brzo počele širiti domaćim medijima pa su se mnogi zapitali tko je nova dama našeg izbornika?

Kako doznaje portal Net.hr iz izvora bliskog izborniku Sigurdssonu, radi se o samozatajnoj Islanđanki Ási Ingi Þorsteinsdóttir. Prema istom izvoru, Sigurdsson i Þorsteinsdóttir nedavno su započeli romantičnu vezu, a ovo je ujedno i njihov prvi istup u javnosti. Ási Inga inače se ne voli izlagati javnosti, barem prema društvenim mrežama.

Njezin profil na Instagramu je zaključan pa privatni život očito nastoji držati podalje od medijske pozornosti, iako je poznato da se ona i Sigurdsson međusobno prate na društvenim mrežama. Prema podacima koji se nalaze na LinkedInu, nalazi se na funkciji CEO-a u tvrtki Vinnuvernd, islandskoj kompaniji specijaliziranoj za zaštitu na radu te zdravlje zaposlenika.

Podsjetimo, hrvatski izbornik iza sebe ima dugogodišnji brak s Ingibjörg Palmadottir, s kojom ima troje djece i ostali su u dobrim odnosima. Prije nešto manje od tri godine doznalo se kako nakon razvoda ljubi direktoricu marketinga i bivšu islandsku misicu Ingunn Sigurpalsdottir