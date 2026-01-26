Ministar Primorac napušta Vladu! Ovo mu je novo radno mjesto

Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija odlazi iz Banskih dvora, doznaje Večernji list. Ide na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke. Ministar bi s dužnosti trebao otići već krajem ovog tjedna. U tom roku premijer bi trebao izabrati novog ministra financija.

Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a prvi put će tu funkciju preuzeti Hrvat. Primorac je ministar postao 2022., zamijenio je Zdravka Marića koji je na vlastiti zahtjev otišao iz Vlade. Primorac je u Vladu došao s mjesta profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Njegova ekspertiza je upravljanje financijama u javnom sektoru, porezna politika i fiskalna decentralizacija. U njegovu životopisu uz ostalo piše da je kao autor ili koautor objavio četiri sveučilišna udžbenika.

Od 2018. do 2020. godine obnašao je dužnost savjetnika za gospodarstvo Kolinde Grabar Kitarović.

O odlasku i njegovoj novoj dužnosti oglasili su se iz Vlade: "Radi se o najvećoj multilateralnoj razvojnoj banci, a Hrvatska bi prvi put ikada dobila čovjeka na takvom mjestu. Nakon što je Vujčić postao potpredsjednik ECB-a, izbor Primorca kao potpredsjednika EIB-a na inicijativu i uz potporu premijera Plenkovića, će biti dodatno snažno pozicioniciranje u ključnim međunarodnim institucijama. Primorac je poziciju dobio jer je ekspert, ima političko i upravljačko iskustvo u Vladi, ali i ugled među međunarodnim financijskim krugovima", kažu iz Vlade, pišu 24sata.