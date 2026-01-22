Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Rumunji traže izjednačenje s tri promjene na početku drugog poluvremena
VIDEO Pogledajte fantastičan start Dinama u europskom okršaju, dva gola u četiri minute!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
50 GODINA CONCORDEA

Bio je najsuperiorniji i najljepši od svih: glamur, brzina i tragični kraj

Concorde Craned Off Intrepid Museum For Restoration - NYC
Charles Guerin
Autor
Danijel Prerad
22.01.2026.
u 20:29

Concorde, najpreprepoznatljiviji zrakoplov na svijetu, prvi je službeni komercijalni let imao prije 50 godina, 21. siječnja 1976.

Concorde, najpreprepoznatljiviji i najljepši zrakoplov na svijetu i simbol glamura, prvi je službeni komercijalni let imao prije 50 godina, 21. siječnja 1976. Toga dana Conordei British Airwaysa i Air Francea letjeli su na linijama London-Bahrain i Pariz-Rio de Janeiro. Ovi prvi nadzvučni komercijalni zrakoplovi za prijevoz putnika bili su jedno vrijeme iznimno popularni te su letjeli sve do kraja 2003. godine. Concorde je u tih nešto više od 27 godina obavio nešto manje od 50.000 letova i prevezao više od 2,5 milijuna putnika nadzvučnim letom.

Ključne riječi
tragedija jubilej zrakoplov concorde

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!