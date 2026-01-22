Bio je najsuperiorniji i najljepši od svih: glamur, brzina i tragični kraj

Concorde, najpreprepoznatljiviji i najljepši zrakoplov na svijetu i simbol glamura, prvi je službeni komercijalni let imao prije 50 godina, 21. siječnja 1976. Toga dana Conordei British Airwaysa i Air Francea letjeli su na linijama London-Bahrain i Pariz-Rio de Janeiro. Ovi prvi nadzvučni komercijalni zrakoplovi za prijevoz putnika bili su jedno vrijeme iznimno popularni te su letjeli sve do kraja 2003. godine. Concorde je u tih nešto više od 27 godina obavio nešto manje od 50.000 letova i prevezao više od 2,5 milijuna putnika nadzvučnim letom.