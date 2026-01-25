Naši Portali
Hrvatska uvjerljivo svladala Švicarsku i ostala u igri za polufinale (28:24)
Evo zašto je uvjerljiva pobjeda Islanda nad Švedskom loša vijest za Hrvatsku
Hrvatska opet ima sjajnu podršku u Švedskoj, pogledajte atmosferu na tribinama
KALKULACIJE

Katastrofalne vijesti za Hrvatsku, možemo ispasti čak i ako pobijedimo sve do kraja! Evo što se treba dogoditi

Missing Headline 2026-01-25
Foto: Petter Arvidson/BILDBYRAN
VL
Autor
Marko Pavić
25.01.2026.
u 22:09

Moguće je da Hrvatska ispadne čak i s dvije pobjede do kraja ako Island, Švedska i Hrvatska dobiju sve preostale utakmice. U tom bi se slučaju zatvorio krug s osam bodova, a Hrvatska bi ispala zbog najslabije gol-razlike (Hrvatska -7, Švedska 0, Island +7).

Hrvatska je pobijedila Švicarsku 28:24 u drugom kolu druge faze Europskog prvenstva u rukometu i došla do četiri boda u skupini. Isto toliko imaju Island, Slovenija i Švedska, dok su Švicarska i Mađarska ostale su na dnu skupine s po jednim bodom.

Pobjeda Hrvatske dobra je vijest, no loša je da je ranije Švedska izgubila od Islanda. Hrvatska se nadala pobjedi Šveđana jer bi tada do kraja ovisila isključivo o sebi, a s dvije pobjede osigurala bi polufinale. Sada to više nije slučaj.

Naime, moguće je da Hrvatska ispadne čak i s dvije pobjede do kraja ako Island, Švedska i Hrvatska dobiju sve preostale utakmice. U tom bi se slučaju zatvorio krug s osam bodova, a Hrvatska bi ispala zbog najslabije gol-razlike (Hrvatska -7, Švedska 0, Island +7). Zbog toga će Hrvatska vrlo vjerojatno morati pobijediti sve do kraja i nadati se kiksu Islanda i/ili Švedske.

Raspored do kraja skupine

27. siječnja 2026. (utorak)

Švicarska – Island

Slovenija – Hrvatska

Švedska – Mađarska

28. siječnja 2026. (srijeda)

Slovenija – Island

Hrvatska – Mađarska

Švicarska – Švedska
Ključne riječi
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometa reprezentacija

