Hrvatski izbornik ponovno ljubi! U zagrljaju s novom djevojkom proslavio je pobjedu rukometaša
U susretu 2. kola skupine II, drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva, Hrvatska je pobijedila Švicarsku sa 28-24 ostavši u igri za plasman u polufinale. Hrvatski rukometaši ostvarili su i drugu pobjedu u drugom krugu EP-a. Nakon što su u petak pobijedili Island sa 30-29, u nedjelju su u Malmou bili bolji i od Švicarske sa 28-24.
Bio je to 11. međusobni susret i deseta hrvatska pobjeda. Sve do prije dva i pol mjeseca, hrvatska reprezentacija je imala 100-postotan učinak. Devet utakmica, devet pobjeda.