Hrvatski izbornik ponovno ljubi! U zagrljaju s novom djevojkom proslavio je pobjedu rukometaša

U susretu 2. kola skupine II, drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva, Hrvatska je pobijedila Švicarsku sa 28-24 ostavši u igri za plasman u polufinale. Hrvatski rukometaši ostvarili su i drugu pobjedu u drugom krugu EP-a. Nakon što su u petak pobijedili Island sa 30-29, u nedjelju su u Malmou bili bolji i od Švicarske sa 28-24. Bio je to 11. međusobni susret i deseta hrvatska pobjeda. Sve do prije dva i pol mjeseca, hrvatska reprezentacija je imala 100-postotan učinak. Devet utakmica, devet pobjeda.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson, inače islandski stručnjak, proslavio je novu pobjedu u Malmo Areni s poljupcima u zagrljaju nove djevojke.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Podsjetimo, hrvatski izbornik sa školskom ljubavi dobio je troje djece, par se rastao ali su i dalje ostali u dobrim odnosima zbog djece. Jedno vrijeme Sigurdsson se viđao i s bivšom misicom Islanda.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
