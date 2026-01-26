Naši Portali
HLADNI ZRAK

Sprema se novi ledeni udar? Evo kada se očekuje još jedan preokret: 'Zima vreba iza ugla'

Foto: wxcharts/screenshot
Autor
Dora Taslak
26.01.2026.
u 09:29

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, već danas u gorju može biti i snijega

Početak novog tjedna bit će pretežno oblačan, a očekuju se i oborine. U unutrašnjosti se uglavnom u prvom dijelu dana povremeno očekuje kiša, dok u gorju može biti i snijega. Na Jadranu će lokalno biti pljuskovi, moguće s grmljavinom. Poslijepodne slijedi djelomično smanjenje naoblake, osobito na Jadranu i uz njega. Najviša temperatura zraka bit će od 4 do 7 °C, a na Jadranu od 10 do 14 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U unutrašnjosti će u utorak biti djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Zatim će prevladavati oblačno s kišom, lokalno obilnijom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, koji će potkraj utorka i u srijedu u gorju ponegdje biti i vrlo jak. Temperatura zraka uglavnom će biti bez veće promjene, a jedino će u utorak ujutro biti hladno uz mraz. Na Jadranu će u utorak biti pretežno sunčano. U srijedu i četvrtak pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U srijedu će lokalno biti i obilne kiše.

No, kako navodi Istramet, zima vreba iza ugla. Naime, pojašnjava se kako kontinentalna anticiklona, koja se smjestila na sjeveroistok Europe, pokazuje popriličnu žilavost, čime na Baltiku i u Skandinaviji drži zaključanu veliku količinu hladnog zraka. "U takvoj situaciji zimu ne treba otpisivati. Dovoljan je samo mali pomak putanja ciklona i značajno bi porasla mogućnost snježnih epizoda. Za razliku od proteklih nekoliko zima kada je hladan zrak bio jako udaljen od Sredozemlja, ova zima ima potencijala da pokaže zube u svojoj posljednjoj trećini, odnosno veljači", piše Istramet. 

Da će još biti hladnih dana objavio je i popularni meteorolog amater Dino Dundić. "Početkom veljače i nakon odlaska ove dosadne ciklone, dolazi i do spuštanja nove količine hladnijeg zraka put naših krajeva", naveo je jutros. 
Milijuni se nalaze na putanji megaoluje, no osim snijega i hladnoće boje se i ovoga

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
10:08 26.01.2026.

"u gorju može biti i snijega" - snijeg u gorju po zimi? Šokiran sam.

Avatar nekakav
nekakav
10:47 26.01.2026.

znači, zimi možemo očekivati i niske temperature... koji fakultet treba završiti za ovakve disertacije?

TA
Tarantula
10:47 26.01.2026.

Tomaševiću spavaš li mirno? Bilo bi najbolje da sada pošaljemo ralice da idu po gradu i da posipaju sol i čekaju snijeg!

