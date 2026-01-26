FOTO Živi daleko od reflektora, ali i dalje je aktivan: Kako danas izgleda život Olivera Mlakara

Oliver Mlakar, legendarni televizijski voditelj i jedno od najprepoznatljivijih lica zlatnog doba jugoslavenske televizije, ostavio je dubok i trajan trag u povijesti malih ekrana. Emisije poput Kviskoteke, Malih tajni velikih majstora kuhinje i Kola sreće obilježile su generacije gledatelja, a njegov prepoznatljiv glas i danas budi nostalgiju.
Oliver Mlakar, legendarni televizijski voditelj i jedno od najprepoznatljivijih lica zlatnog doba jugoslavenske televizije, ostavio je dubok i trajan trag u povijesti malih ekrana. Emisije poput Kviskoteke, Malih tajni velikih majstora kuhinje i Kola sreće obilježile su generacije gledatelja, a njegov prepoznatljiv glas i danas budi nostalgiju.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Iako se odavno povukao s televizije, Mlakarova profesionalna znatiželja i radni elan nisu nestali. Ni u devedesetoj godini života, nakon impresivnih 55 godina karijere, ne miruje – jer, kako sam ističe, za istinske entuzijaste mirovina ne postoji.
Iako se odavno povukao s televizije, Mlakarova profesionalna znatiželja i radni elan nisu nestali. Ni u devedesetoj godini života, nakon impresivnih 55 godina karijere, ne miruje – jer, kako sam ističe, za istinske entuzijaste mirovina ne postoji.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Za sebe kaže da nikada nije bio tipičan umirovljenik. Ne provodi dane uz televiziju i sapunice, već redovito prati Dnevnik i povremene sportske prijenose, dok poslovne angažmane bira vrlo pažljivo.
Za sebe kaže da nikada nije bio tipičan umirovljenik. Ne provodi dane uz televiziju i sapunice, već redovito prati Dnevnik i povremene sportske prijenose, dok poslovne angažmane bira vrlo pažljivo.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Kada je 2003. stekao uvjete za mirovinu, s HRT-a je odmah otišao, iako je nakon toga kratko surađivao i s drugim televizijama.
Kada je 2003. stekao uvjete za mirovinu, s HRT-a je odmah otišao, iako je nakon toga kratko surađivao i s drugim televizijama.
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Danas živi mirnim životom sa suprugom Dunjom na selu kraj Samobora. Imaju dvije kćeri – Mašu, doktoricu arheologije koja živi u Velikoj Britaniji, i Ivu, poduzetnicu iz Zagreba
Danas živi mirnim životom sa suprugom Dunjom na selu kraj Samobora. Imaju dvije kćeri – Mašu, doktoricu arheologije koja živi u Velikoj Britaniji, i Ivu, poduzetnicu iz Zagreba
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Stojan Lasic/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zeljko Hladika/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/