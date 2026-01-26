FOTO Živi daleko od reflektora, ali i dalje je aktivan: Kako danas izgleda život Olivera Mlakara
Oliver Mlakar, legendarni televizijski voditelj i jedno od najprepoznatljivijih lica zlatnog doba jugoslavenske televizije, ostavio je dubok i trajan trag u povijesti malih ekrana. Emisije poput Kviskoteke, Malih tajni velikih majstora kuhinje i Kola sreće obilježile su generacije gledatelja, a njegov prepoznatljiv glas i danas budi nostalgiju.
Iako se odavno povukao s televizije, Mlakarova profesionalna znatiželja i radni elan nisu nestali. Ni u devedesetoj godini života, nakon impresivnih 55 godina karijere, ne miruje – jer, kako sam ističe, za istinske entuzijaste mirovina ne postoji.