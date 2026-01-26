Stiglo je jezivo upozorenje zapadnom svijetu. Pripremite se!

Dok svijet sa sve većom nervozom iščekuje odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućem vojnom udaru na Iran, napetosti na Bliskom istoku ulaze u novu, opasniju fazu. Retorika prijetnji, vojni manevri i simbolične poruke s obje strane dodatno podgrijavaju strah od regionalne eskalacije koja bi mogla prerasti u otvoreni sukob širih razmjera. Iran i njegovi saveznici poručuju da su spremni na najgore scenarije, dok Washington i Tel Aviv demonstriraju vojnu spremnost i koordinaciju, ostavljajući dojam da odluka o ratu ovisi o jednom potezu iz Bijele kuće.

U izravnom upozorenju Sjedinjenim Državama, Iran je na prometnom trgu u središtu Teherana otkrio novi mural s jasnom porukom Washingtonu da ne pokušava vojni napad. Na muralu su prikazani oštećeni borbeni zrakoplovi na palubi nosača zrakoplova, uz slogan: „Tko sije vjetar, žanje vihor“. Poruka je dodatno pojačana izjavama iranskih dužnosnika. Ebrahim Azizi, predsjednik parlamentarnog Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku, poručio je na društvenoj mreži X da će se američki vojnici iz regije „vratiti svojim obiteljima u ljesovima“ ako SAD pogriješi zbog pogrešnih procjena svog predsjednika. Uz objavu je priložio fotografiju lijesova prekrivenih američkom zastavom u vojnom zrakoplovu.

Zastupnik Salar Velayat-Madar upozorio je da vojni sukob može izbiti u svakom trenutku, ističući da se Iran, i bez otvorenog rata, već nalazi „usred 12-dnevnog rata“, te naglasio da je zemlja spremna za najgore scenarije. Prijetnje dolaze nakon izjava načelnika američkog Središnjeg zapovjedništva Brada Coopera, koji je govorio o mogućnosti „kratke, brze i čiste operacije“ u Iranu, u kontekstu višednevnih vojnih vježbi čiji je cilj demonstracija sposobnosti brzog razmještaja i održavanja borbenih zračnih snaga diljem regije.

Izraelski Kanal 14 prenio je Cooperove riječi s sastanka s načelnikom Glavnog stožera izraelske vojske Eyalom Zamirom, gdje je naglašeno da bi puna spremnost na iranskom frontu zahtijevala vrijeme, ali da su Sjedinjene Države uvijek spremne za ograničenu vojnu akciju. Prema istom izvoru, u američkim se vojnim krugovima govori i o promjeni režima u Iranu, uz tvrdnje da bi eventualni napad bio usmjeren na strukture koje su sudjelovale u gušenju prosvjeda.

Izraelska radiodifuzna korporacija Kan navodi da vrijeme američkog napada nije određeno i da u potpunosti ovisi o Trumpovoj odluci. Također se potvrđuje da su američki i izraelski vojni vrh razgovarali o koordinaciji obrane u slučaju iranskog raketnog odgovora prema Izraelu. Kanal 12 citirao je zapovjednika izraelskog Sjevernog zapovjedništva koji je priznao da Tel Aviv ne zna u kojem smjeru situacija ide, uz upozorenje na gomilanje američkih snaga u Perzijskom zaljevu.

U tom kontekstu, američko Središnje zapovjedništvo najavilo je višednevne vojne vježbe usmjerene na jačanje sposobnosti raspoređivanja snaga, produbljivanje regionalnih partnerstava i pripremu za fleksibilan vojni odgovor. Američke baze i postrojbe raspoređene su diljem Bliskog istoka, Srednje i Južne Azije, a u tim bazama trenutačno se nalazi više od 60 tisuća američkih vojnika. Zapovjednik zračnih snaga Središnjeg zapovjedništva Derek France poručio je da se tim raspoređivanjem „promiče mir kroz snagu“, uz cilj odvraćanja agresije i smanjenja rizika pogrešnih procjena.

Da bi mogući napad na Iran zapalio cijelu regiju, potvrđuju i prijetnje koje dolaze iz Iraka. Glavni tajnik iračkih brigada Hezbolaha Abu Hussein al-Hamidawi upozorio je da objava rata Iranu neće biti „piknik“, već da će neprijatelji „okusiti najgorče oblike smrti“ i da od njih u regiji „neće ostati ništa“. Pozvao je mudžahedine diljem svijeta da se pripreme za sveobuhvatni rat u potpori Iranu, poručivši da su spremni na sve ishode, uključujući i mučeničke operacije, ako vjerske vlasti proglase džihad.