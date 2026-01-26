Naši Portali
DONOSIMO DETALJE

FOTO Bivši ministar s fatalnom suprugom ima dvoje djece, a evo čime se ona bavi

Zagreb: Poznati na premijeri Moliereova "Don Juana" u zagrebačkom HNK
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
26.01.2026.
u 13:51

Supruga, magistra ekonomije Iskra Primorac, također je bila u fokusu medija, posebice u prosincu 2024. godine, kada je, na osobni zahtjev, odstupila s pozicije predsjednice Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Njezin odlazak bio je povezan s javnim pritiscima koji su nastali zbog izgradnje spalionice na Rebru, kao i zbog povezanosti njezine funkcije sa suprugom ministrom Markom Primorcem.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija, 41-godišnji Marko Primorac, uskoro će napustiti Banske dvore, kako je Večernji list doznao iz pouzdanih izvora. Naime, Primorac će preuzeti novu dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke, a očekuje se da će svoju trenutačnu poziciju napustiti već krajem ovog tjedna. U isto vrijeme, premijer Andrej Plenković suočava se s rokom za odabir novog ministra financija, koji bi trebao biti imenovan uskoro. Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a zanimljivo je da će Primorac biti prvi Hrvat koji će zauzeti ovu visoku funkciju. Marko Primorac postao je ministar financija u 2022. godini, kada je zamijenio Zdravka Marića, koji je, na vlastiti zahtjev, napustio Vladu. Prije toga, Primorac je bio profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a njegova stručnost leži u upravljanju financijama u javnom sektoru, poreznoj politici i fiskalnoj decentralizaciji. U svom životopisu, osim brojnih drugih postignuća, ističe se i kao autor ili koautor četiri sveučilišna udžbenika. Također, od 2018. do 2020. godine obnašao je dužnost savjetnika za gospodarstvo bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Kada je riječ o njegovom privatnom životu, na službenoj stranici Vlade Republike Hrvatske ističe se da je oženjen i ima dvoje djece. Supruga, magistra ekonomije Iskra Primorac, također je bila u fokusu medija, posebice u prosincu 2024. godine, kada je, na osobni zahtjev, odstupila s pozicije predsjednice Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Njezin odlazak bio je povezan s javnim pritiscima koji su nastali zbog izgradnje spalionice na Rebru, kao i zbog povezanosti njezine funkcije sa suprugom ministrom Markom Primorcem. Iako je objašnjeno da je njezin potez bio osobni, ovaj događaj izazvao je veliki interes javnosti.

Također, bračni par Primorac privukao je pozornost medija kada je otkriveno da su se među prvima cijepili protiv Covid-19, i to preko reda, u veljači 2021. godine. Tog su se trenutka, s još nekoliko istaknutih osoba iz javnog života, našli među 14 ljudi koji su, mimo standardnih prioriteta, primili cjepivo na Rebru. Među njima bili su i tadašnji rektor Damir Boras i njegova supruga te viceguvernerka Hrvatske narodne banke Ivana Jakir-Bajo. Iskra Primorac, osim svoje karijere u zdravstvu, poznata je i po tome što je već godinama ravnateljica REGOS-a, a u političkim krugovima smatra se i utjecajnom HDZ-ovkom. Ovaj bračni par, iako na prvi pogled u fokusu javnosti zbog svojih profesionalnih angažmana, već godinama privlači pozornost i zbog različitih zanimljivosti koje prate njihov javni život.

Marko Primorac

Komentara 1

Avatar MODERN-TALKING
MODERN-TALKING
14:09 26.01.2026.

Imam psa , zove se Iskra.

