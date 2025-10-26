Barcelonin odvjetnik poručio Carvajalu: Da sam ti ja barem bio tamo...

Nekoliko minuta nakon završetka El Clásica, Jude Bellingham je na svom Instagram profilu objavio fotografiju raširenih ruku i poruku:
"Svi mogu pričati. Hala Madrid uvijek."
Referirao se Englez također na Yamala, a uz spomenuti tekst na svom je profilu objavio pjesmu Elvisa Presleya 'A Little Less Conversation', u doslovnom prijevodu: 'Malo manje razgovora'.
S 22 godine i 119 dana, Bellingham je postao najmlađi igrač Real Madrida u 21. stoljeću koji je i postigao pogodak i asistirao u El Clásicu.
Javio se i Toni Freixa, odvjetnik i bivši kandidat za Barcelonina predsjednika koji je poslao poruku Carvajalu.
- Šteta što nisam igrač Barcelone pa da mi se Carvajal obrati na onakav način, sa svim tim glupostima. Da sam barem ja bio tamo...
njihova vjernost nema granica!
Nikada vas neće prevariti: Ovi horoskopski znakovi su najvjerniji partneri
DAVNE 2006.
FOTO Ovako je Zlatko Dalić izgledao prije 19 godina, izbornik vatrenih dosta se promijenio
POVUKAO SE IZ JAVNOSTI
FOTO Bio je poznato ime naše estrade, a kada se drugi put ženio priznao je kako je bio pod utjecajem droge
Kvalitetan tretman