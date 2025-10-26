Naši Portali
El Clasico

Barcelonin odvjetnik poručio Carvajalu: Da sam ti ja barem bio tamo...

LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona
Foto: SUSANA VERA/REUTERS
1/5
Autor
Željko Janković
26.10.2025.
u 22:02

Veliki španjolski derbi sigurno će još danima izazivati brojne polemike. A neki od aktera nikako ne mogu suzdržati emocije koje samo nogomet može izazvati...

Nekoliko minuta nakon završetka El Clásica, Jude Bellingham je na svom Instagram profilu objavio fotografiju raširenih ruku i poruku:

"Svi mogu pričati. Hala Madrid uvijek."

Referirao se Englez također na Yamala, a uz spomenuti tekst na svom je profilu objavio pjesmu Elvisa Presleya 'A Little Less Conversation', u doslovnom prijevodu: 'Malo manje razgovora'.

S 22 godine i 119 dana, Bellingham je postao najmlađi igrač Real Madrida u 21. stoljeću koji je i postigao pogodak i asistirao u El Clásicu.

Javio se i Toni Freixa, odvjetnik i bivši kandidat za Barcelonina predsjednika koji je poslao poruku Carvajalu.

- Šteta što nisam igrač Barcelone pa da mi se Carvajal obrati na onakav način, sa svim tim glupostima.  Da sam barem ja bio tamo...
