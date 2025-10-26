Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
26.10.2025. u 17:41
Real Madrid i Barcelona sastaju se u 10. kolu španjolskog nogometnog prvenstva.
Real Madrid
Mbappe 22', Bellingham 43'
2-1
Barcelona
Fermin Lopez 38'
10. KOLO LA LIGE, 16:15, SANTIAGO BERNABEU
54'

Barcelona je sada mogla izjednačiti, no Fermin je loše reagirao.

Promašeni penal
53' (Promašeni penal)

Szczesny je obranio penal Mbappeu!

Penal
51' (Penal)

Penal za Real. Garcia je igrao rukom.

46'

Počeo je nastavak.

45'

Kraj prvog poluvremena.

45+1'

Mbappeu je drugi put poništen gol zbog zaleđa.

Gol
43' (Gol)

Gol za Real! Bellingham je ostao sam na drugoj vratnici i mirno zabio.

38'

Gol za Barcelonu! Trenutak nepažnje obrane Reala bio je dovoljan. Zabio je Fermin Lopez.

37'

Nastavlja se pritisak Reala, malo toga smo vidjeli od Barcelone.

35'

Vinicius je pokušao lukavo, ali još jedna odlična obrana gostujućeg vratara.

30'

Huijsen je pokušao iz blizine, ali vratar Barcelone sjajno brani.

Gol
22' (Gol)

Gol za Real! Mbappe je pobjegao obrani Barcelone i pogodio za 1:0. Ovaj put nema zaleđa, sve je čisto. 

VAR - Video Assistant Referee
12' (VAR - Video Assistant Referee)

Mbappe je dočekao odbijenu loptu i s 20-ak metara isprve opalio. Lijepo je pogodio vrata Barcelone. Međutim, gol je poništen zbog zaleđa. 

5'

Sudac je prvo svirao penal za Barcelonu, no nakon pregleda VAR-a je promijenio mišljenje.

1'

Počela je utakmica.

TAKTIČKE POSTAVE

Ovako će postave taktički izgledati.

BARCELONA

Szczesny, Balde, Cubarsi, Eric Garcia, Kounde, Pedri, De Jong, Rashford, Fermin Lopez, Yamal, Torres

REAL MADRID

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Guler, Camavinga, Bellingham, Vinicius , Mbappe

Obje momčadi odigrale su po devet utakmica, vodeći Real ima 22 boda, a Barcelona dva manje.

Ovo je susret 10. kola španjolskog prvenstva.

POČINJEMO

Dobar dan i dobro došli na prijenos jednog od najvećeg nogometnih derbija na svijetu. Od 16.15 na Santiago Bernabeu sastaju se Real Madrid i Barcelona.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još