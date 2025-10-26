Szczesny je obranio penal Mbappeu!
Penal za Real. Garcia je igrao rukom.
Počeo je nastavak.
Kraj prvog poluvremena.
Mbappeu je drugi put poništen gol zbog zaleđa.
Gol za Real! Bellingham je ostao sam na drugoj vratnici i mirno zabio.
Gol za Barcelonu! Trenutak nepažnje obrane Reala bio je dovoljan. Zabio je Fermin Lopez.
Nastavlja se pritisak Reala, malo toga smo vidjeli od Barcelone.
Vinicius je pokušao lukavo, ali još jedna odlična obrana gostujućeg vratara.
Huijsen je pokušao iz blizine, ali vratar Barcelone sjajno brani.
Gol za Real! Mbappe je pobjegao obrani Barcelone i pogodio za 1:0. Ovaj put nema zaleđa, sve je čisto.
Mbappe je dočekao odbijenu loptu i s 20-ak metara isprve opalio. Lijepo je pogodio vrata Barcelone. Međutim, gol je poništen zbog zaleđa.
Sudac je prvo svirao penal za Barcelonu, no nakon pregleda VAR-a je promijenio mišljenje.
Počela je utakmica.
Ovako će postave taktički izgledati.
Szczesny, Balde, Cubarsi, Eric Garcia, Kounde, Pedri, De Jong, Rashford, Fermin Lopez, Yamal, Torres
Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Guler, Camavinga, Bellingham, Vinicius , Mbappe
Obje momčadi odigrale su po devet utakmica, vodeći Real ima 22 boda, a Barcelona dva manje.
Ovo je susret 10. kola španjolskog prvenstva.
Dobar dan i dobro došli na prijenos jednog od najvećeg nogometnih derbija na svijetu. Od 16.15 na Santiago Bernabeu sastaju se Real Madrid i Barcelona.
Želite prijaviti greške?
Barcelona je sada mogla izjednačiti, no Fermin je loše reagirao.