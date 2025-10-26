Od čudesnog glamura i zvjezdanog El Clasica ostala je samo romantična uspomena!

U tradicionalno naelektiziranom ozračju kada je u pitanju El clasico, Real Madrid je jučer na Santiago Bernabeuu svladao Barcelonu (2:1). Iako se u zadnjem Realovom nastupu u Ligi prvaka, unatoč pobjedi nad Juventusom, činilo kako u ovom trenutku nisu na razini kraljevskog autoriteta na koji smo zadnjih godina navikli, momčad Xabija Alonsa gospodarila je situacijom gotovo svih 90 minuta El clasica. Kylian Mbappe u 22. je zabio za vodstvo, a Firmin Lopez je izjednačio u 38. minuti.

No, imao je Real iznimno raspoloženog Judea Bellinghama koji je, osim asistencije za vodstvo, odlučio pobjednika u 43. minuti. Ovaj put izostala je ona Barcelonina filozofija s nekolicinom igrača u završnicama, presing po oduzetoj lopti, prepoznatljivi ritam. Uostalom, bez Raphinhe, Danija Olma, Gavija i Lewandowskog, ova momčad Barcelone izgleda bitno slabije. No, ionako smo ušli u novu eru španjolskog nogometa, a nekih se prošlih vremena, kada smo u ovom derbiju gledali majstore poput Messija, Ronalda, Zidanea, Xavija, Iniestu, Modrića, možemo samo s nostalgijom prisjećati.

Real je lani izgubio sva četiri El clasica, a jučer je jednostavno bio bolja momčad i nakon deset kola ima 27 bodova, pet više od drugoplasirane Barcelone. Sam kraj susreta obilježila su naguravanja igrača dviju momčadi, a sudac je u tom kaosu podijelio šest žutih i jedan crveni karton.

Lamine Yamal, mlada Barcelonina zvijezda bio je posebna meta. Zamjerili su mu u Madridu izjavu od prije koji dana kada je ustvrdio da je Real privilegiran i da 'krade i žali se...'

U jednom je trenutku na Yamala nasrnuo Realov vratar Thibaut Courtois, no između njih su odmah stali suigrači. Mladi Yamal nije se uplašio dvometraša s druge strane već ga je gestikulacijama pozivao na obračun izvan travnjaka. Baš kao i Viniciusa kojemu, najblaže rečeno, nije najbolje sjela trenerova odluka da ga zamijeni u 72. minuti. Vinicius je u čudu pogledao prema klupi i upitao: 'Zašto ja!?'.

Na kraju je psovao, negodovao i odmah s travnjaka odjurio u svlačionicu. Prošao je pored Xabija Alonsa koji ga nije niti pogledao…

- Vini je jako puno doprinio ovoj pobjedi, kao i cijela momčad. No, o ovome ćemo još razgovarati nakon što proslavimo pobjedu. Ne želim sada gubiti fokus od važnih stvari. Osjetio sam težinu zbog važnosti ove utakmice. Zato je pobjeda jako važna da bi momčad rasla. Ne smijemo se sada previše hvaliti ovim uspjehom. Samo kratko uživati i nastaviti dalje - kazao je Xabi Alonso.

Španjolski list Mundo Deportivo izravno ga je prozvao naslovom “Vinicius, zašto uvijek ti?”, uz komentar da “uvijek odluči biti glavni lik, čak i kad nije zabio ni asistirao”.

- To su emocije. Vidjeli smo borbu, strast i važnost utakmice. Sve je to dio nogometa - komentirao je Xabi Alonso.

A Vinicius se uskoro oglasio na Instagramu, objavio nekoliko fotografija i napisao:

- Lijepa nedjelja kod kuće! Idemo Real Madrid!

A napade na Yamala komentirao je njegov suigrač Frenkie de Jong:

- Malo su pretjerali. Ne razumijem Caevajala. Ako mu imaš što prigovoriti, možeš ga nazvati privatno telefonom umjesto da gestikuliraš onako ružno. I malo se pretjeralo u tumačenju te Yamalove izjave o tome da Real krade...