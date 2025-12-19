Barca uskoro donosi odluku oko engleske zvijezde: Hoće li ga zadržati na Camp Nou?

Marcus Rahsford prošlog je ljeta stigao u Barcelonu na jednogodišnju posudbu iz Manchester Uniteda i već u prvoj polusezoni impresionirao čelnike kluba. U dosadašnja 23 nastupa upisao je sedam pogodaka i devet asistencija, ali nije stvar samo u statistici. Trener Hansi Flick voli njegovu polivalentnost i sposobnost da igra na oba krila kao i vrhu napada što je jedan od glavnih razloga što klub razmatra mogućnost da ga zadrži.

Njegova posudba istječe 30. lipnja, ali katalonski klub ima otkupnu klauzulu od 30 milijuna eura koju može aktivirati, a po svemu sudeći to će i učiniti tvrdi Mundo Deportivo. Ipak, sve ovisi o tome kako će Englez reagirati u drugoj polusezoni kada će se od ozljede oporaviti jedan od najboljih igrača svijeta prošle sezoen, Brazilac Raphinha.

Rahford zasigurno ne bi imao imao ništa protiv ostanka na Camp Nou iako je nominalno igrač Manchester Uniteda. Ugovor s Crvenim Vragovima traje mu do ljeta 2028., no čini se kako nije u planovima trenera Rubena Amorima zbog čega je ljetos i stigao u Barcelonu.

U Kataloniji je dosad itekako oživio karijeru pa, ako i napusti Barcelonu, sljedećeg ljeta ponuda ne bi trebalo nedostajati.