Kakvi su protivnici Rijeke u nokaut fazi? Hrvatskom prvaku pruža se sjajna prilika za prolazak

Nakon što je prošle sezone ispisala povijest u domaćem nogometu osvajanjem dvostruke krune, Rijeka je ove sezone ispisala povijest i u europskim natjecanjima. Momčad s Kvarnera je plasmanom u nokaut fazu Konferencijske lige prvi put nakon 45 godina uspjela doći do europskog proljeća. Posljednji put se to dogodilo u Kupu pobjednika kupova 1980. godine kad su Riječani uspjeli doći do četvrtfinala u kojem je na kraju bio bolji talijanski gigant Juventus.

Ako i ove sezone u Konferencijskoj ligi žele doći do četvrtfinala, morat će proći još dvije prepreke u nokaut fazi, a prvu prepreku predstavlja play-off runda, koja će se odigrati 19., odnosno 26. veljače. Budući da je Rijeka ligašku fazu završila na 16. mjestu, u play-offu će igrati protiv momčadi koje su ligu završile na 17. ili 18. mjestu, a to su ciparska Omonia ili poljska Jagiellonia. Ždrijeb play-offa nokaut faze održat će se 16. siječnja.

Iako je kapetan i vratar Rijeke Martin Zlomislić nakon osiguravanja europskog proljeća izjavio da Rijeka gleda samo sebe te da joj nije važno koji će od ova dva protivnika biti izvučen u play-offu, mi ćemo ipak predstaviti i analizirati oba potencijalna suparnika.

Između Jagiellonije i Omonije nema baš nekih drastičnih razlika u kvaliteti, no prema stanju na papiru se može reći da bi Rijeka (vrijednost kadra 36,3 milijuna eura) protiv Jagiellonije (43,2 mil. €) bila blagi autsajder, a protiv Omonije (16,6 mil. €) blagi favorit. Zanimljivo, i Jagiellonia i Omonia su prošle sezone u Konferencijskoj ligi po prvi put u klupskoj povijesti doživjeli europsko proljeće. Jagiellonia je bila uspješnija, došavši čak do četvrtfinala u kojem ju je s ukupnih 3:1 porazio kasniji finalist Real Betis. Omonia je ispala odmah u play-off rundi, i to protiv sunarodnjaka Pafosa (2:3).

Ono po čemu se ova dva kluba najviše razlikuju je povijest. Omonia je tijekom svoje povijesti bila znatno uspješnija, osvojivši čak 54 trofeja u domaćim natjecanjima. Naslov prvaka u domaćem prvenstvu osvojili su 21 put, Kup su osvojili 16 puta, a svemu tome su dodali još i 17 naslova u Superkupu. Međutim, u posljednjih 15 godina Omonia je tek jednom osvojila domaći naslov prvaka (sezona 20/21).

S druge strane, Jagiellonia, iako osnovana znatno ranije nego Omonia (osnovani 1920., a Omonia 1948.) nije imala takve uspjehe. Zapravo, prvu promociju u prvi rang doživjeli su tek 1986. godine, no nisu se uspjeli dugo zadržati, pali su jednom prilikom sve do četvrtog ranga, a u Ekstraklasu (prvoligaško društvo) vratili su se tek 2007. godine. Jagiellonia zapravo sada doživljava svoje zlatne dane, budući da je klub do svojeg prvog naslova prvaka u povijesti došao 2024. godine.

Na temu povijesti dodajmo i to da je Omonia strogo ideološki definiran klub, i to na lijevom spektru, dok Jagiellonia nije ideološki definirana, već se više bazira na regionalnoj pripadnosti u jugoistočnoj Poljskoj.

Što se tiče sadašnjih igračkih kadrova, igrači Omonije su nam nešto više poznati. Najveće ime je Stevan Jovetić, bivša zvijezda Manchester Cityja, Intera, Seville i Monaca, a u kadru su i neki bivši HNL aduti, poput bivšeg stopera Hajduka Stefana Simića te bivšeg veznjaka Lokomotive Matea Marića. Igrač Jagiellonije koji je najpoznatiji hrvatskoj javnosti je sjajni 25-godišnji lijevi bek Bartlomiej Wdowik, koji je prije dvije sezone bio ozbiljna meta zagrebačkog Dinama.