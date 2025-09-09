Australija na naslov svjetskog prvaka čeka već 45 godina, hoće li ovaj čovjek prekinuti post?

Još od 1980. godine i Alana Jonesa, Australija čeka na naslov svjetskog F1 prvaka. Već 45 godina traje period u kojem su Australci imali sjajnih vozača poput Marka Webbera i Daniela Ricciarda, no prava šansa za njih je tek sada pred vratima. Oscar Piastri je iz tjedna u tjedan sve bliži ulasku u to prestižno društvo od 34 različita vozača koji su u 75 godina dugoj povijesti Formule 1 uspijevali osvajati naslov svjetskog prvaka.

Fascinantni Verstappen

Proteklog je vikenda utrkom za Veliku nagradu Italije na kultnoj stazi u Monzi održana 16. utrka sezone za 2025. godinu, a preostalo ih nam je još osam; Baku, Singapur, Austin, Mexico City, Sao Paulo, Las Vegas, Lusail i Abu Dhabi. Uz to, u još nas čekaju i tri sprint utrke, u Austinu, Sao Paulu i u Lusailu. Nakon 16 održanih utrka i tri održane sprint utrke, Piastri u svojoj trećoj F1 sezoni karijere drži vodstvo u poretku s 324 osvojena boda. U dosad vrlo zanimljivoj borbi momčadskih kolega iz McLarena, Piastri je zasad pokazao da je bolji od iskusnijeg Britanca Landa Norrisa, i to za 31 bod.

Mnogi bi rekli da Red Bullov Max Verstappen s 94 boda nema više što tražiti u borbi za naslov, no kad uzmemo u obzir da su u igri još 224 boda, te da je Max u Monzi u potpunosti izdominirao oba McLarenova vozača, branitelja naslova ne treba još uvijek u potpunosti otpisati, bez obzira na to što nema velike šanse. Iako će ova sezona vjerojatno biti ta u kojoj će ostati naslova nakon niza od četiri uzastopne titule, ovo je možda čak i najimpresivnija Maxova sezona kad se uzme u obzir kakav bolid vozi. Dok su njegove momčadske kolege Liam Lawson i Yuki Tsunoda ove sezone u bolidu Red Bulla sveukupno skupili devet bodova, Verstappen ih je sam skupio 230. U prijevodu, Red Bull bi u suštini po svojoj trenutačnoj kvaliteti trebao biti bolid koji se jedva bori za bodove, a Max ga dovodi u sulude visine, s tri pobjede i ukupno sedam plasmana na postolje ove sezone.

Vratimo se natrag na sami vrh i borbu McLarenovih vozača. Ono glavno po čemu se Piastri ove sezone razlikovao od Norrisa je mirnoća u ključnim trenucima. Norris je u sezonu ušao kao nešto iskusniji vozač kojem je ovo već sedma sezona u Formuli 1, te kao vozač koji je prošle godine bio znatno bolji u redovima McLarena. Međutim, Piastri je bio taj koji je radio manje grešaka u ključnim pretjecanjima, kvalifikacijskim krugovima i borbama, te je zbog toga ukupno uspio na svoj konto dovesti veći broj bodova. Ti trenuci pada koncentracije koji su kod Norrisa dolazili češće bili su vrlo važan faktor u raspodjeli bodova tijekom sezone. Generalno gledano situacija je prilično izjednačujuća, u utrkama je situacija 8-8 u međusobnim okršajima, dok je Piastri mrvicu bolji u međusobnom omjeru u kvalifikacijama 9-7.

Alpine usamljen na dnu

Dodatnu pikantnost svemu ovome daje jedna dodatna činjenica. Polagano se situacija oko tenzija između Piastrija i Norrisa počinje zakuhavati. Dobar je primjer i prošla utrka u Monzi kad su drugoplasiranog Piastrija iz momčadi tražili da prepusti Norrisu drugo mjesto, budući da je ovaj to mjesto izgubio u boksu greškom tima prilikom mijenjanja guma. Piastri je na početku odbijao taj zahtjev, no na kraju ga je prihvatio iako mu nije bilo drago. U ovakvim utrkama za naslov punima tenzija uvijek je bilo poteškoća između momčadskih kolega, pa bi tako situacija bila pravo malo čudo ako između Norrisa i Piastrija ostanu odnosi kakvi su sada. Vrlo vjerojatno će se situacija do kraja sezone još dodatno 'nabrijati' - ipak su ulozi najviši što mogu biti.

Ostatak ljestvice možemo podijeliti u nekoliko segmenata. Prvi je 'ostatak gornjeg doma' u kojem su vozači Mercedesa i Ferrarija, zatim zlatna sredina u kojoj je Williams, potom apsolutni kaos u donjem dijelu poretka gdje su u vrlo tijesnoj borbi momčadi Aston Martina, RB-a, Saubera i Haasa te Alpine koji usamljen pliva na donjem dijelu poretka. Nastavak F1 karavane očekuje nas za deset dana, kada počinju treninzi za utrku na ulicama Bakua.