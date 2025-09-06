Slavni vozač F1 odlazi u mirovinu. Javno je istupio i objavio vijest koja je mnoge iznenadila

Daniel Ricciardo, australski vozač s osam pobjeda u Formuli 1 i čak 32 postolja, objavio je završetak karijere. Time se povlači ne samo iz Formule 1, već i iz svih oblika motosporta.
Odluka dolazi godinu dana nakon što je ostao bez vozačkog mjesta u elitnom natjecanju. Posljednjih dvanaest mjeseci proveo je daleko od medija, posvećen obitelji.
Iz njegovih rijetkih istupa moglo se naslutiti da povratak na stazu nije u planu. Sada je to i službeno – 36-godišnji Australac zatvara poglavlje profesionalnog utrkivanja.FOTO Izraelci gostovali u Mostaru, prijetio sigurnosni problem, morali su isprazniti tribine
