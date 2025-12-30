U Istri su se šokirali vidjevši Schumachera u dućanu, u Dalmaciji je kombinirao školjke i ćevape...

Upitnik i dalje stoji iznad imena Michaela Schumachera (54), i to 12 godina od skijaške nesreće iznad francuskog Méribela. Jučer se navršilo točno 12 godina otkako je 2013. sa sinom Mickom, tada 14–godišnjakom, odskijao tek koji metar pokraj staze te pri padu udario glavom u stijenu. Na glavi je bila kaciga, ali ozljede mozga bile su toliko teške da se nakon toga više nikad nije pojavio u javnosti. Što se dogodilo te nedjelje oko 11 sati, tek nešto prije ručka, koji je dolje u kolibi u Méribelu pripremala supruga Corinna, za kćer Ginu Mariju i dečke koji su na skijanju, više-manje, znamo, no sve ostalo nakon toga, punih 4379 dana, samo su nagađanja. Dvije operacije usred noći, kirurzi koji buše rupe u lubanji ne bi li smanjili pritisak na mozak, očevici koji tvrde da je nakon nesreće ustao i na nogama napustio mjesto nesreće žaleći se samo kako je malo smušen, mjeseci u komi, procjene da ima tek deset posto šanse da se posve oporavi, nagađanja i kako je posve paraliziran i u invalidskim kolicima... Što je točno, a što nije?

– Michael je danas drugačiji, ali je s nama. Svakog dana pokazuje koliko još snage ima u njemu. Držimo se kao obitelj. Živimo zajedno, radimo terapiju. Činimo sve kako bi se Michael osjećao bolje i da mu bude što ugodnije. Što god da se događalo, učinit ću kao supruga sve što mogu. Svi ćemo. I nastavit ćemo sa svojim životima – ispričala je supruga Corinna sa suzama u očima pa dodala:

– Michael nas je uvijek štitio, a danas mi štitimo njega. Bio je uvijek zabavan i to me privuklo. Naravno, nedostaje nam Michael svakog dana. I ne nedostaje samo meni nego i djeci, obitelji, svojem ocu, svima oko obitelji. Svima nedostaje Michael, ali Michael je tu. Drukčiji, ali je tu, i to nam daje snagu...

Što se točno događa s Michaelom Schumacherom, sedmerostrukim prvakom svijeta, najuspješnijim vozačem svih vremena, za čije ime su čuli u svakom kutku na planetu, može se, eto iz ovakvih vrlo rijetkih obiteljskih istupa, iščitati. Nije dobro. Pristup kući Schumacherovih nemaju ni njegovi najbliži suradnici. Jedan od rijetkih koji ga posjećuje je njegov prijatelj, nekoć bivši šef u Ferrariju, Jean Todt (79). On je za L'Équipe ispričao:

– Michael je tu, pa ne mogu reći da mi nedostaje. No, on jednostavno nije Michael kakvog ga pamtimo. Drukčiji je, njegov je život danas drukčiji, o njemu se brinu supruga i djeca, štite ga, a ja imam privilegij dijeliti vrijeme s njime. I to je sve što ću reći. Nažalost, nakon sudbine koja ga je sustigla prije 12 godina, on nije više Michael kojeg smo poznavali u formuli 1 – kazao je Todt.

I odvjetnik obitelji Felix Damm pokušao je objasniti zašto je tolika nepoznanica oko njegova zdravstvenog kartona:

– Oduvijek je važno štititi privatnost. Mnogo smo razgovarali o tome kako to učiniti. Također smo razmatrali bi li konačna objava o Michaelovu zdravstvenom stanju bila pravi način da to učinimo. Ali, to ne bi vjerojatno bio kraj i morali bismo stalno ažurirati novom podacima. I obitelj bi tada neprestano morala izvješćivati što se događa. A to smo željeli izbjeći... – kazao je Damm.

Svojedobno je i vodeći francuski neurokirurg Erich Riederer ispričao nešto što bi moglo biti najbliže aktualnoj situaciji:

– U stanju je vegetiranja, što znači da je budan, ali velik je problem što se s njime ne može ostvariti kontakt. Diše, srce mu kuca, vjerojatno može sjediti i raditi male korake uz pomoć, ali ništa više...

Obitelj se već puno desetljeće brine za supruga i oca. Sve u svemu, Schumacherovima nije lako. Ono što sa sigurnošću znamo je da je živ, ali da i dalje traje – borba.

Schumachera su voljeli brojni ljubitelji formule u Hrvatskoj, no i on je jako volio Hrvatsku. Znamo, konkretno, da je često boravio na praznicima u Hrvatskoj. Iako je i to krio, što i ima logike. Razgovarajući s njime za vrijeme Velike nagrade Mađarske, na Hungaroringu 2011., Večernjakov novinar Srđan Hebar direktno je Schumachera pitao kada dolazi u Hrvatsku. Bila je to posljednja utrka prije ljetne stanke, iz Mađarske se očekivalo da će za koji dan produžiti s obitelji u našu zemlju, a znalo se kako dolazi u vilu u Vižintini Vrhima pokraj sela Kaligarići u kojoj odmara njegov mlađi brat Ralf s njihovim zajedničkim austrijskim prijateljima, a kamo je već ionako dolazio.

– Hrvatska? Što bih tamo radio? – čudio se Schumacher pitanju, pa nastavio u tom tonu:

– Zar imate VN Hrvatske ove godine, na to mislite? Moguće, nisam detaljno gledao kalendar.

Nekoliko dana poslije u – Primoštenu je jeo – kroasan. Zna se kako se volio oko Hvara voziti gumenjakom, da je miješao nemoguće kombinacije s menija na Paklinskim otocima, redom jeo školjke, lignje pa zatim naručio i ćevape.

U Istri, u Bujama, s enduro motorima vozio se po trasi bivše željezničke pruge Parenzane, susjedi su ga viđali kako kupuje po lokalnim dućanima, čak su se neke vikendice u Istri reklamirale sa sloganom "pogled na vilu Schumacherovih".

– Uđem u naš mali dućan u Oprtlju. I vidim nekog tipa koji mi je užasno bio poznat. No tek tri dana kasnije ja sam shvatio – čovječe, to je bio Schumacher! A još pratim formulu 1, bio sam njegov navijač, gledao većinu utrka. I onda ga ugledam, tu ispred svoje kuće i – ne prepoznam – kazao je susjed.

U slastičarnicu “Kod Ćifa” u centru Buja brat Ralf je često svraćao na kremšnite. U Primoštenu su skupa obilazili konobe. Svojedobno je u dnevnim novinama izašao i naslov “Schumacher pojeo kroasan u Primoštenu”. Navodno, ali to je priča koja je nepotvrđena, investirao je u neizgrađenu šminkersku vilu u Savudriji na Crvenom vrhu. Ono što znamo, postoje fotografije kolege Hrvoja Jelavića, kupao se s obitelji u Krki...