Bliski prijatelj Michaela Schumachera otkrio novosti: Ovo su pravila za one koji ga posjećuju

Bliski prijatelj Michaela Schumachera rasvijetlio je funkcioniranje pravila posjećivanja 'unutarnjeg kruga' koji okružuje legendu Formule 1. Prije 12 godina Schumacher je doživio stravičnu skijašku nesreću dok je s obitelji odmarao u francuskim Alpama, pri čemu je bivši vozač Ferrarija doživio frakturu lubanje, a nakon niza ozbiljnih operacija mozga stavljen je u induciranu komu. Otkad je u rujnu 2014. napustio bolnicu, Schumacher se oporavlja u obiteljskoj kući u Glandu, na obali Ženevskog jezera, vrijednoj 50 milijuna funti.

Schumacherova supruga Corinna održavala je atmosferu stroge privatnosti oko onih kojima je dopušteno posjetiti njezina supruga, a smatra se da samo devet osoba - uključujući njegovog bivšeg šefa Ferrarija i najbližeg prijatelja Jeana Todta - ima pristup bivšem vozaču. No, kako je naglasio bivši šef operacija Red Bulla Richard Hopkins, javni detalji su oskudni. „Mislim da je prilično jasno. Postoje samo dvije, tri, četiri osobe za koje znamo koje mogu posjetiti Schumachera. Vjerojatno postoje i drugi. Michael je imao prijateljstva s ljudima koji nisu bili vlasnici momčadi Formule 1 ili vozači utrka, pa sam siguran da postoje ljudi koji ga vjerojatno viđaju, a za koje jednostavno ne znamo, jer ne znamo njihova imena - rekao je Hopkins.

Usred strogog obiteljskog kodeksa šutnje o Schumacherovom stanju, Corinna i njezina djeca Gina-Marie i Mick bili su prisiljeni trpjeti brojna kršenja privatnosti. Ove je godine obitelj postala žrtvom pokušaja ucjene kojim su prijetili da će detalji o njegovom zdravlju procuriti u javnost. Trojica muškaraca, uključujući Schumacherovog bivšeg tjelohranitelja Markusa Fritschea, bila su na suđenju nakon što su s računala ukradeni diskovi s povjerljivim slikama, videozapisima i medicinskom dokumentacijom. Izbacivač iz noćnog kluba Yilmaz Tozturkan i njegov sin, IT stručnjak Daniel Lins, negirali su ucjenu i inzistirali da su obitelji Schumacher nudili 'poslovni dogovor'.

U veljači je Tozturkan osuđen na tri godine zatvora, ali je pušten uz jamčevinu od 10 tisuća eura, dok je Lins dobio šestomjesečnu uvjetnu kaznu, a nakon što je porekao bilo kakvu umiješanost, Fritsche je dobio dvogodišnju uvjetnu kaznu. No Hopkins je porekao tvrdnje da je Schumacher pod strogom dnevnom sigurnošću, dodajući da je siguran da sedmerostruki svjetski prvak 'nije iza naoružanih stražara na vratima svoje spavaće sobe'. "Ali postoje prilično stroga pravila i mi o tim pravilima ne razgovaramo", dodao je. "Neću pokušati posjetiti Michaela, jer znam da se to neće dogoditi, a ja sam jedan od tisuća u toj poziciji znajući da to nije moguće. Ako si Jean Todt, vaše prijateljstvo je na razini gdje je to moguće. Ne mislim da postoji pisano pravilo ili popis imena."

Govoreći na žalbenom suđenju u vezi s pokušajem ucjene na Regionalnom sudu u Wuppertalu, Schumacherov bivši menadžer priznao je da su Corinna i njezina djeca nakon zavjere zauzeli 'stroži stav' kako bi zaštitili Schumachera. 'Kršenje povjerenja dovelo je do toga da obitelj održava veću distancu od ljudi koji rade za njih, do većeg opreza. Smatram izuzetno perfidnim da žele ovako iskoristiti patnju, stoga je jasno zašto obitelj zauzima stroži stav prema svojim voljenima - rekao je Kehm, kako prenosi BILD.

Kehm je dodao: „Čak i ako se rastanete i niste sretni zbog toga, to ne opravdava nešto ovakvo. Corinna ovo gleda s gorčinom. I očito je da će određeni mediji poslati fotografe na mjesto događaja. Zbog toga se osjećate pomalo ograničeno.“

Uz Todta i obitelj Schumacher, druga imena iz sportskog svijeta za koja se vjeruje da su posjetila ikonu F1 uključuju bivše kolege vozače Gerharda Bergera, Lucu Badoera i Felipea Massu te bivšeg tehničkog direktora Benettona i Ferrarija Rossa Brawna.