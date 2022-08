Ante Čačić nije ispunio svoje obećanje

Nakon tijesnog prolaska preko Shkupija u drugom pretkolu Lige prvaka, remija 2:2 i 1:0 pobjede, trener Dinama Ante Čačić znao je da njegova momčad nije izgledala dojmljivo. Stoga je nakon ipak uspješnog apsolviranja tog drugog pretkola bez obzira na igru, za treće pretkolo najavio puno bolju formu Dinama. Dakle, već za utakmicu u Razgradu s kojom su plavi željeli dobrim dijelom otvoriti vrata play-offa, a onda ih potpuno 'razvaliti' u maksimirskom uzvratu sljedećeg utorka.

I Dinamo je stigao do jako dobrog rezultata i na tome mu treba čestitati, ali Čačić ipak nije ispunio najavljeno.

Nije Dinamo, osim od 5. do 15 minute, izgledao dobro, većim dijelom utakmice Ludogorec je bio bolji i pritiskao hrvatskog prvaka. Defenzivno plavi i nisu bili loši, s obzirom na to da je sredinom dominirao domaćin. No, kad su defenzivni vezni Mišić, te stoperi Perić i Lauritsen najbolji igrači plavih, jasno je kako je izgledala ta utakmica i kako je igrao Dinamo.

Istina, nije Ludogorec razina Shkupija, bolji je, ali je problem što Dinamo nije pokazao da je kvalitetniji. Osim ta dva sretna i spretna pogotka, Dinamo je odigrao premalo dobrih akcija da bismo mogli biti zadovoljni.

Jasno je da je u kvalifikacijama rezultat u prvom planu, Dinamo ga je ostvario i sad u utorak u Maksimiru treba sve to potvrditi i otići u play-off te pokušati ući u skupinu Lige prvaka ili osigurati skupinu Europske lige.

No, Čačić mora poraditi još dosta na tome da mu momčad i protiv ovakvih solidnih europskih suparnika ima igru, u Bugarskoj to nije bilo na razini koja bi jamčila da će u europskoj jeseni plavi biti ozbiljan čimbenik. Rezultat je jedini mjerilo u sportu, Dinamo taj rezultat zasad ima. Iako je u kvalifikacijama za Ligu prvaka odigrao tri utakmice u kojima je dojam, ako ćemo blagonaklono, bio osrednji. No, žele li plavi proći taj uzvrat s bugarskim prvakom uspješno, a onda biti i važan dio skupina europskih natjecanja, morat će igrati bolje. Zasad u toj europskoj konkurenciji, iako Shkupi i Ludogorec nisu gornja sredina kvalitete, nismo vidjeli način na koji plavi misle biti uspješni u nastavku europske jeseni. No, na rezultatima im valja čestitati, a jasno je da Čačić ima još dosta posla ako želi biti europski konkurentan, ovo nije bilo na toj razini.

>> Pogledajte komentare navijača Dinama nakon remija sa Shkupijem