ANKETA Dalić želi novog napadača u kadru Hrvatske, koji bi to igrač trebao biti?

Uspješno apsolviranim kvalifikacijama za nadolazeće svjetsko prvenstvo, uvijek dolazi pogled unaprijed. Pa je tako nakon 3:0 pobjede protiv Gibraltara u nedjelju, kojom je hrvatska nogometna reprezentacija praktički osigurala plasman na SP iduće godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku, izbornik Zlatko Dalić pričao o stvarima koje u redovima Hrvatske treba popraviti kako bimo bili konkurentni za velike domete na Mundijalu.

- Svaki segment, faza obrane je na visokom nivou, imamo rješenja i mladih koji su uzeli priliku. Moramo popraviti tranziciju, prespori smo, a moramo riješiti problem napadača. Odnosno ne problem, ali treba naći igrače s raznovrsnosti i to je pred nama - rekao je izbornik Zlatko Dalić.

S tim na umu, s tom činjenicom da je sam izbornik javno pred televizijskim kamerama malo drukčijim riječima rekao "moramo pronaći napadača", nekako je logična posljedica pregledati situaciju i složiti popis napadača koji nisu u trenutačnom kadru hrvatske reprezentacije, a koji bi mogli biti kandidati za upotpuniti to moranje o kojem izbornik Dalić priča.

Nemojmo zaboraviti ni da se Dalić tijekom svoje 101 utakmice i osam godina na klupi reprezentacija nije libio isprobavati s napadačima. Na poziciji centarfora Dalić je od 2017. godine pa sve do sad koristio 14 različitih igrača, od legendi poput Andreja Kramarića i Marija Mandžukića sve do pomalo zaboravljenih reprezentativnih imena poput Antonija Čolaka, Duje Čopa i Ivana Santinija.

Podsjetimo, iz trenutačnog kadra hrvatske reprezentacije imamo tri igrača koja mogu igrati na poziciji centarfora; Andreja Kramarića, Antu Budimira i Franju Ivanovića. Na dnu teksta u anketi možete glasati za dodavanje određenih napadača u reprezentaciju, ali i da Kramarić, Budimir i Ivanović ostanu jedina tri hrvatska centarfora. Slijedi popis kandidata koji nisu u sadašnjem kadru reprezentacije.

BRUNO PETKOVIĆ (31)

Nastupi za reprezentaciju: 42

Golovi za reprezentaciju: 11

Klub: Kocaelispor

Nastupi ove sezone: 8

Golovi ove sezone: 4

Asistencije ove sezone: 0



19.06.2024., Volksparkstadion, Hamburg, Njemacka - Europsko prvenstvo 2024., skupina B, 2. kolo, Hrvatska. Bruno Petkovic Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Autor povijesnog pogotka protiv Brazila za ulazak u polufinale na prošlom SP-u, na još jednom spektakularnom putu do medalje, trenutačno ne pronalazi svoje mjesto na popisu izbornika Dalića. Zbog velikog broja ozljeda (posebice ozljede pubične kosti), fluktuirajuće forme, ispuštanja naslova prvaka Hrvatske i razlaza s Dinamom, Petković je ispao iz rotacije kod Dalića. Svoju posljednju utakmicu za 'vatrene' odigrao je prije godinu dana u Ligi nacija protiv Škotske. Nakon što je Bruno u Kocaelisporu, klubu iz donjeg dijela turske lige, počeo s nekoliko pogodaka i ulogom najvažnijeg igrača u klubu, Dalić je dobio pitanje baš o tome ima li mjesta za Petkovića, na što je odgovorio da ima, da vrata nikom nisu zatvorena i da svaki igrač svojim igrama i ponašanjem može izboriti svoje mjesto u reprezentaciji. Budući da Bruno nosi sa sobom određene kredite s važnim trenucima i golovima (Brazil, Nizozemska, Slovačka...) sigurno u tom smislu ima određenu prednost kod Dalića, naravno ukoliko nastavi zabijati golove i pokazivati kontinuitet.

PETAR MUSA (27)

Nastupi za reprezentaciju: 6

Golovi za reprezentaciju: 0

Klub: Dallas

Nastupi ove sezone: 31*

Golovi ove sezone: 18*

Asistencije ove sezone: 7*



12.10.2023., Opus Arena, Osijek - Kvalifikacije za UEFA Europsko prvenstvo 2024., skupina D, 7. kolo, Hrvatska - Turska. Petar Musa Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Petar Musa je na proljeće i jesen 2023. godine naizgled niotkuda počeo dobivati prilike u kadru hrvatske reprezentacije, čak par puta bio i starter u kvalifikacijskim utakmicama, sveukupno upisao šest nastupa, a onda po završetku godine kompletno ispao s Dalićevog potpisa. Nije ga išlo, nije uspijevao u realizaciji, a Hrvatska je te jeseni upisivala nezgodne poraze od Walesa (1:2) i Turske (0:1) i to ga je nekako udaljilo od 'vatrenih'. Što se tiče klupske karijere, Musa je Benficu zamijenio Dallasom, te je sad već neko vrijeme jedan od najboljih strijelaca američkog MLS-a. Sveukupno je u dresu Dallasa upisao 35 pogodaka i 10 asistencija u 65 utakmica, te je također jedna zanimljiva opcija, posebice u kontekstu raznovrsnosti napadača koju je izbornik Dalić spominjao.

* - sezona u MLS-u ide po kalendarskoj godini

IGOR MATANOVIĆ (22)

Nastupi za reprezentaciju: 5

Golovi za reprezentaciju: 1

Klub: Freiburg

Nastupi ove sezone: 6

Golovi ove sezone: 2

Asistencije ove sezone: 0



12.10.2024., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Liga nacija, Liga A, skupina 1, 3. kolo, Hrvatska - Skotska. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Još jedan igrač koji je dobio priliku i na nekoliko utakmica hrvatske reprezentacije bio 'poguran', a onda vrlo brzo ispao s popisa i već neko vrijeme čeka na novu priliku. Mladi visoki 22-godišnji centarfor je posljednji put u dresu reprezentacije nastupio u studenom prošle godine protiv Portugala u Ligi nacija, dakle u sličnom periodu kao i Petković. Prošla sezona u Eintrachtu je bila teška u smislu da je Matanović u redovima Eintrachta iza igrača kao što su Ekitike i Marmoush većinu sezone proveo na klupi i dobivao prilike na kapaljku, pa je tako sezonu završio s tek dva pogotka u 25 nastupa, ali i sa samo 673 minute na terenu, što iznosi malo više od sedam utakmica. I ovu sezonu je započeo ulascima s klupe u novom klubu Freiburgu, ali ipak znatno efikasnije, s dva pogotka u 72 minute na terenu.

DION DRENA BELJO (23)

Nastupi za reprezentaciju: 2

Golovi za reprezentaciju: 0

Klub: Dinamo Zagreb

Nastupi ove sezone: 11

Golovi ove sezone: 7

Asistencije ove sezone: 1



12.10.2023., Opus Arena, Osijek - Kvalifikacije za UEFA Europsko prvenstvo 2024., skupina D, 7. kolo, Hrvatska - Turska. Dion Drena Beljo Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ne možemo pričati o napadačima koji se bore za mjesto u hrvatskoj reprezentaciji i ne spomenuti dva centarfora Dinama koji redovito zabijaju. Krenut ćemo prvo s čovjekom koji je već nastupao za reprezentaciju. A nekako se slična tema proteže kao i kod Muse i Matanovića, dobio je najednom priliku u reprezentaciji, i od tada ju više nije dobio. Dion Drena Beljo je na jesen 2023. godine zaigrao u već spomenutim porazima protiv Turske i Walesa (baš kao i Musa), i dobio je još priliku biti na klupi protiv Armenije, a od tada više nije bio dio reprezentacije. Prošle je sezone imao vrlo dobru sezonu u bečkom Rapidu, a i ovu je u Dinamu započeo poprilično dobro. Također, riječ je o igraču koji svojom neobičnom kombinacijom fizičke pojave, brzine i tehničke potkovanosti također može donijeti nešto drukčije.

SANDRO KULENOVIĆ (25)

Nastupi za reprezentaciju: 0

Golovi za reprezentaciju: 0

Klub: Dinamo Zagreb

Nastupi ove sezone: 12

Golovi ove sezone: 8

Asistencije ove sezone: 1



10.09.2019., stadion Subicevac, Sibenik - Kvalifikacijska utakmica za U-21 Europsko prvenstvo, skupina 4, Hrvatska - Skotska. Sandro Kulenovic Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nekako vlada osjećaj da će Sandro Kulenović, kakve god učinke ostarivao i kako god da igrao, uvijek ostati podcijenjeni igrač na kojeg mnogi gledaju sa skepsom. Međutim, učinak u redovima Dinama od 30 golova od početka prošle sezone pa sve do sad morao bi biti nešto što se ne bi trebalo zanemariti i što bi trebalo u najmanju ruku potaknuti razgovore da je Sandro jedan od validnih pretendenata. Naravno da će izborniku na listi prije biti igrač koji mu je već puno toga dobrog donio, poput Petkovića, no Kulenović sigurno zaslužuje biti barem spomenut u ovoj raspravi. Nastupao je za U-21 selekciju, ali nikad dosad nije bio baš blizu ovoj A selekciji.

FRANKO KOVAČEVIĆ (26)

Nastupi za reprezentaciju: 0

Golovi za reprezentaciju: 0

Klub: Celje

Nastupi ove sezone: 17

Golovi ove sezone 20

Asistencije ove sezone: 2



Foto: Pixsell

Što god rekli o kvaliteti slovenske lige, učinak Franka Kovačevića u dresu dominantnog Celja je jednostavno nezanemariv. Njegovih suludih 20 golova u 17 utakmica, s kojima prije nekoliko dana na ljestvici strijelaca u klubovima Europe ove sezone došao spred Kanea, Mbappea i Haalanda, podrazumijeva i velik broj važnih pogodaka u europskim natjecanjima. Koprivničanin je ove sezone poentirao deset puta u prvenstvu i deset puta u europskim natjecanjima. U nogometu nikad ne znate, ovavak učinak i početak sezone uistinu može ni iz čega katapultirati karijeru, i baš zbog tog faktora Kovačevića ne smijemo izostaviti s ovog popisa, koliko god se to u ovom trenutku činilo dalekim.

Dakle, spomenuli smo veliki spektar od šest imena koja definitivno žele pokušati ugrabiti to jedno napadačko mjesto koje izbornik Dalić spominje da mora ponaći. Bila bi tu možda i imena poput Matije Frigana koji je ovog ljeta odradio transfer u Parmu, no teška ozljeda ligamenata ga je eliminirala iz priče.

Ako smatrate da neki drugi nogometaš zaslužuje upotpuniti to potencijalno dodatno napadačko mjesto koje Dalić spominje, u anketi ispod teksta možete glasati za opciju "netko drugi", a ako mislite da izbornik na kraju postojećoj bazi napadača (Kramarić, Budimir, Ivanović) ne bi trebao dodavati nijednog novog napadača, možete glasati za opciju "nitko".