Dalić otkrio zašto nikada ne jede prije utakmice pa govorio o Modrićevom oproštaju od Hrvatske

Treći put u bogatoj izborničkoj karijeri neponovljivi Zlatko Dalić odveo je Hrvatsku na svjetsko prvenstvo koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Do najuspješniji izbornik vatrenih u povijesti ima srebro iz Rusije 2018. i broncu iz Katra prije tri godine. Nedostaje još to toliko željeno zlato, ali tko zna što se sve može dogoditi idućeg ljeta.

- Da, samo fali zlato. Ali Hrvatska je ostvarila plasman na Svjetsko prvenstvo, treći put u mom mandatu što je zaista sjajno. Ovaj put bez stresa i bez nekih većih problema. Dvije utakmice prije kraja kvalifikacija Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu i sad možemo opušteno ići dalje, ali u svakom slučaju odgovorno i ozbiljno da završimo. Presretni smo i preponosan sam da smo to odradili. Bili smo zaista pravi tim. Moramo svi skupa biti ponosni - izjavio je Zlatko Dalić gostujući u RTL Direktu.

- Imam svoj ritual prije svake utakmice, taj dan ne pričam na telefon, gotovo ni s nikim. Ne javljam se nikome. Ne ručam, ne jedem. Potpuni fokus je na utakmici. Imam svoje molitve koje molim i jednostavno se pripremam za utakmicu na takav način uz maksimalan fokus i maksimalnu pripremu. Taj moj dan dan utakmice je uvijek isti - rekao je Dalić o svojim ritualima prije svakog susreta Hrvatske.

- Ja poštujem to i rekao sam i prije da ne mogu zamjeriti nikome ništa niti ga mogu kazniti. Nisam u reprezentaciji da bih kažnjavao. Ja sam tamo da provedem red, da napravim homogenost, čvrstinu i grupu koja zna zašto igra za Hrvatsku. Iznad svega je Hrvatska. Ponavljam, zna se točno u ovoj našoj obitelji tko je gazda kuće, tko odlučuje, tko odgovara i koga se pita. I to su ta ponašanja, jer krivo se tumači. Joj, ovaj dečko sad ruši obitelj jer ide na svadbu. OK, ali nije obitelj kad netko radi što hoće, ide kud hoće dolazi kad hoće, odlazi kad hoće. Ne, obitelj je kad ima red i u ovoj reprezentaciji postoji red ponašanja, odnosa, tajminga i onoga na terenu. I mi to zaista radimo, velika smo klapa i tim. Svi to poštujemo, a oni koji ne poštuju su nažalost otpali iz reprezentacije. Ostala je grupa koja je vjerna meni i reprezentaciji i ja njima - rekao je na temu Luke Sučića i njegovog odlaska na sestrinu svadbu.

- Pa ne znam. Luka odlučuje sam o sebi, ja odlučujem sam o sebi. Točno je i činjenica je da se karijera moja i njegova nekako ispreplela. U reprezentaciji smo zajedno osam godina i imamo sjajan odnos. On je moj kapetan i zaista veliko poštovanje imam prema Luki kao i prema ostalim igračima. On će sam odlučiti koliko i što dalje. Već par godina se govori o tome da on ne treba i da će prestati. A Luka je sve bolji i bolji u Italiji - rekao je na temu odlaska iz reprezentacije te Modrićeve mirovine pa dodao:

- Digao je Milan na jednu visoku razinu. Zaista su dobri, ali to je Luka Modrić. To je jedan čovjek koji će se teško ponoviti u nogometu. S takvim emocijama i s takvom ambicijom igra i za Hrvatsku i svoj klub, tako da mislim da će on sam o tome odlučiti. A da li ćemo mi skupa napustiti? Ne znam, vidjet ćemo nakon Amerike, što će i kako biti. Moj je cilj Svjetsko prvenstvo u Americi. To će biti deveta godina kako sam izbornik reprezentacije, sto i nešto utakmica, nešto što nisam mogao ni sanjati ni zamisliti. Ali još uvijek sam pun motiva, pun energije da vodim Hrvatsku i ponosan. Rekao sam da ovo nema cijenu što ja radim, to je moj posao. Zahvalio bih se svima koji su bili dio mojih sto utakmica. Mali dio svih mojih osam godina. Hvala svima. Zaista, bilo je predivno.