VEČERNJI TV

VIDEO 'Hrvatskoj je danas neuspjeh kada ne prođemo skupinu na velikom natjecanju i to je najveći uspjeh Dalića'

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
13.10.2025.
u 09:46

Vatreni su praktički osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo, a izbornik Zlatko Dalić prešao je brojku od 100 utakmica na klupi reprezentacije.

Ponedjeljak ujutro rezerviran je za Večernjakovu emisiju Stativa, a ovaj put govorit će se o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Vatreni su praktički osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo, a izbornik Zlatko Dalić prešao je brojku od 100 utakmica na klupi reprezentacije. Emisiju vodi urednik Karlo Ledinski, a gosti su novinari Hrvoje Delač i Edi Džindo.

- Znali smo da ćemo pobijediti Gibraltar, ali Dalić je napravio sjajnu stvar što je dao priliku igračima koji manje igraju. Oni nikad nisu igrali u tom sastavu i to je vidljivo, ali je važno da se ti igrači osjete da su dijelom reprezentacije. Uz to, Dalić je počastio varaždinsku publiku ulaskom Modrića i ostalih - rekao je Delač i dodao:

- Rezultati Zlatka Dalića su fenomenalni. Kult reprezentacije kod nas je postojao uvijek, ali on ga održava. Vidim motivaciju i želju i ne vjerujem da će to prestati raditi. Mi smo sada jednostavno postavili standard i danas je neuspjeh kada ne prođemo skupinu na velikom natjecanju. A sada već gledamo prema polufinalu i četvrtfinalu i to je najveći uspjeh Zlatka Dalića.

- Hrvatska nas je naučila do sada da kvalifikacije budu mučenje, posebno do zadnjeg kola. Ovaj put je bilo jako mirno i nije bilo nikakve frke niti osjećaj da se bojimo. Tako da možemo reći da je Hrvatska jako napredovala, bez obzira na protivnike u skupini - rekao je Džindo.

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Hrvatska reprezentacija

