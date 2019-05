Andrić: Nikad nisam promašio penal, a sad u Dinamu čak dva

Zimus smo Komnena Andrića na pripremama u Turskoj dočekali kao vodećeg strijelca PHNL-a. Dotadašnji igrač Intera došao je kao pojačanje, no zasad je i on poprilična žrtva rotacija koje radi trener Nenad Bjelica.

Uostalom, slično su prošla i ostala dvojica napadača, Mario Gavranović i Bruno Petković. Za plave je srpski napadač dosad nastupio u 13 utakmica, postigao je tri pogotka i za dva asistirao.

Zanimljivo, taj 23-godišnji napadač dosad je bio izuzetno precizan pri izvođenju jedanaesteraca, a sad je zaredao sa dva neiskorištena, nije zabio “svom” Interu u prvenstvu, a na prvosvibanjskoj proslavi u Sesvetama promašio je vrata.

Poskliznuo sam se

– Ne tražim alibi za promašeni penal u Sesvetama, ali poskliznuo sam se, dobro da nisam promašio cijelu loptu. To mi je drugi promašeni jedanaesterac u karijeri, onaj u utakmici s Interom vratar je obranio jer me poznavao iz Intera, a sad sam se poskliznuo. No, bude li trebalo ponovno pucati, rado ću pucati – pričao nam je Komnen Andrić nakon te prijateljske utakmice u Sesvetama u kojoj je Dinamo povijedio s 2:0.

Sad je prošlo dovoljno vremena otkako ste u Maksimiru. Jeste li zadovoljni u Dinamu.

– Zadovoljan sam, došao sam u veliki klub i potrebno je vrijeme za prilagođavanje, sigurno će mi biti sve bolje što dulje budem ovdje.

Zasigurno mu je u Interu bilo lakše, ondje je bio prva špica, igrao je stalno, a uglavnom se uvijek i igralo na njega.

– Naravno da nije isto u Interu i Dinamu, i kad je riječ o igri, ali i kad je o svemu drugom riječ. Još se privikavam na nove zahtjeve koje imam u Dinamu, važno je samo da uvijek dajem maksimum – kaže Andrić.

Utrka za prvog strijelca

Kad je dolazio u Dinamo znao je da će imati veliku konkurenciju – Gavranovića i Petkovića.

– Naravno da sam znao za njih dvojicu i da Dinamo ima najbolje napadače u ligi. Preostaje mi da radim, a trener odlučuje kada ću i koliko igrati.

Jeste li očekivali da ćete proljetos više igrati?

– Svi uvijek volimo kad više igramo, ali ja sam zadovoljan.

Sezona se polako bliži kraju, naslov prvaka ste osvojili, ostao vam je još finale Hrvatskog kupa s Rijekom.

– Trebamo biti koncentrirani do kraja, igrati ozbiljno i u prvenstvu i osvojiti Kup kako bi ovo bila sezona iz snova.

Je li vam ovo prvi takav trofej?

– To mi je prvi naslov prvaka u karijeri, a u Litvi sam sa Žalgirisom osvojio Litavski kup, to mi je bio prvi trofej. No, ovo mi je najveći trofej, naslov prvaka je ipak nešto posebno, ali sigurno ne i zadnji – rekao je dobro raspoloženi Andrić, koji će imati još prilika vratiti se na prvo mjesto liste strijelaca.

Do kraja prvenstva još je pet utakmica, a Andriću na vrhu sa dva pogotka prednosti bježe Mirko Marić iz Osijeka i Jakov Puljić iz Rijeke koji su bili strijelci 15 puta. No, Marić i Puljić nemaju konkurenciju u svojim momčadima kakvu ima Andrić u Dinamu.