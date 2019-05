Bilo je tu graha, mise, tambura, a pao je i pokoji šamar

Praznik rada, za mnoge neradni dan, nije bio neradni za igrače drugoligaša Sesveta i susjeda iz Maksimira, momčad Dinama.

No, Sesvećani taj dan slave kao dan svog kluba jer 1. svibnja je i blagdan Svetog Josipa Radnika, a tako se i zove stadion u Sesvetama.

>> Pogledajte kako je bilo u Sesvetama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dinamo je na ovaj dan već jednom bio na toj fešti, družio se s domaćinima uz grah i tambure Slavonskih lola nakon utakmice.

Podijelili dresove djeci

Program je i jučer bio sličan, počeo je uobičajenom gužvom na prilazima stadionu, kad se uspjelo naći parkirno mjesto krenulo se s prvomajskim grahom, da bi u 15 sati misu pored kipa Sv. Josipa Radnika na stadionu vodio velečasni Marijan Miklec.

Kad je oko 45 minuta prije utakmice, Sesveta i Dinama, na zagrijavanje istrčao vratar plavih Dominik Livaković dobio je ovacije, morao se javiti publici, prije svega djeci koja treniraju u Sesvetama, a onda su redom prozivali Petkovića, Oršića, Olma..., na kraju je dočekan i trener Dinama Nenad Bjelica.

Maksimirski strateg doveo je sve raspoložive snage u Sesvete i u dva poluvremena pokazao gotovo sve s čime raspolaže. Tako su u prvom dijelu igrali: Livaković – Stojanović, Lešković, Perić, Musa – Šantek – Hajrović, Gojak, Olmo, Šitum – Petković, a u drugom dijelu Josipović, Moharrami, Rrahmani, Dilaver, Leovac, Fintić, Carracedo, Atiemwen, Oršić i Andrić.

Dinamo je brzo pokazao da nije došao slavljenicima pustiti, Dani Olmo je lijepim udarce s 20-ak metara već u osmoj minuti pogodio za vodstvo. No, koliko god ovo bila prijateljska utakmica, bila je čvrsta pa je i zaiskrilo.

I to ne bezazleno, nakon jednog prekršaja sukobili su se Amer Gojak s jedne i Marko Tolić s druge strane, razmijenili su nekoliko šamara, pokušaja opasnijeg udaranja, a onda ih je sudac crvenim kartonima poslao ‘u red za grah’.

Popričali su nakon tog incidenta trener Nenad Bjelica i Dino Babić. Vjerujemo da su dogovorili da u nastavku obje momčadi krenu s po 11 igrača.

Za vrijeme odmora domaćini su predstavili svoju nogometnu školu, imaju čak 500 djece koja tamo treniraju u 18 kategorija, imaju 17 licenciranih trenera. S klincima su se fotografirali i gradonačelnik Milan Bandić (gdje li je on sve jučer bio....) i predsjednik Skupštine Drago Prgomet uz ljude iz gradske četvrti.

U drugom dijelu novih incidenata nije bilo, tek je u igri pao pokoji šamar ili je netko dobio po nogama, a Dinamo je nakon ubačaja Oršića povećao svoju prednost pogotkom Rrahmanija. Mogao je to i ranije, ali Komnen Andrić nije uspio zabiti iz jedanaesterca.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Sunčani dan odjednom se pretvorio u promjenjiv pa je nazočne oprao pljusak. Počelo je povlačenje gledatelja s prepune zapadne tribine pod krov, srećom, imali su se kamo stisnuti jer taj stadion ima krov.

Dobro da se nije igralo u Maksimiru koji krova nema. Kako se bližio kraj utakmice, gledatelji su počeli odlaziti ne bi li zauzeli mjesta pod krovom za nastavak fešte.

Već je mirisao roštilj, stizale su nove porcije graha uz Bandićevu kontrolu, tamburaši Legende već su uštimavali instrumente.

Bio je to dobar trening

U klupskim prostorijama gužva, navalili su klinci iz nogometne škole Sesveta u hodnik čekati igrače Dinama. Većina plavih ostala je bez svojih dresova, ‘opalila’ stotine selfija, očito je u Sesvetama većina navijača plavih, iako nose crveni dres svog kluba.

>> Pogledajte odlazak Dinaovih juniora na utakmicu finala protiv Bayerna

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nenad Bjelica je dopustio svojim igračima da i oni kušaju prvosvibanjski grah. No draža im je bila piletina s roštilja, dečki su ipak profesionalci, pivo nitko nije uzeo, gazirano piće tek rijetki, tražila se uglavnom negazirana voda. A zaboravljene su i čarke na terenu.

– Odigrali smo ozbiljno, bio nam je ovo dobar trening, svatko je dobio po 45 minuta. Željeli smo maksimalno korektno odigrati utakmicu, ali dođe do takvih nepotrebnih iskrica. To je nogomet, važno je samo da nitko nije ozlijeđen. Svega je bilo, graha, mise, fešte, pa i malo šamaranja, ali to je tako. Sesvete su nama dvaput izašle u susret kad nam je trebala prijateljska utakmica, sad su oni nas zvali i uveličali smo njihovu proslavu – komentirao je Bjelica.

Plavi su ubrzo otišli svojim kućama, a miris graha i roštilja, zvuci tamburice još su dugo vladali oko sesvetskog stadiona...