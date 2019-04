Englezi žele doznati tajnu Dinama

Na superioran je način Dinamo ove sezone nastupio na Otoku. U nekoliko utakmica na International Cupu Premijerne lige, u društvu najozbiljnijih engleskih, odnosno europskih momčadi, pokazao je ponajviše. Za potpuni dojam potrebna je još pobjeda u finalu nad Bayernom. Autoritet suparnika ledi krv u žilama, no Dinamo je ove godine već pokazao da zna kako igrati protiv velikih momčadi.

O tajni Dinamova uspjeha na Otoku porazgovarali smo s Lukom Krklješem, kondicijskim trenerom u Dinamu, odnosno vanjskim suradnikom i predavačem na Akademiji HNS-a.

>>> Nenad Bjelica potpisao je novi ugovor s Dinamom

[video: 30825 / ]

Krklješ je svojedobno individualno pripremao Arijana Ademija nakon što mu je određena suspenzija. Posao je očito dobro obavio jer se Ademi vrhunskim naporima vratio bez većih teškoća.

Što je momčadi dao tim ljudi koji je s njom radio?

- Stručni stožer vrlo je važan u stvaranju rezultata. Više je kategorija o kojima govorimo.

Važan je niz kategorija

To su, prije svega, stručnost, predanost radu, karakter, međuljudski odnosi. Glavni trener mora imati povjerenja u pomoćnike. Kondicijskog trenera koji se brine da je momčad tjelesno pripravna i da rizik od ozljeda svede na minimum, analitičara, trenera vratara, fizioterapeute, ekonoma, tajnika... Sve su to važni elementi mozaika na putu do uspjeha – kaže Krklješ.

Koliko se treneri u Europi raspituju za metode rada u Dinamu?

– Dinamova nogometna škola uvrštena je među šest najboljih u Europi. Mnogi treneri iz inozemstva raspituju se i žele izmijeniti iskustva s nama i proučiti naše metode rada. Dokaz su i rezultati u ovogodišnjoj juniorskoj Ligi prvaka iz koje smo ispali u četvrtfinalu porazom od Chelseaja tek izvođenjem jedanaesteraca.

No, prije toga izbacili smo Liverpool, Lokomotiv iz Moskve, Astanu, Hagijevu akademiju Viitorul... S druge strane, u Premier Cupu za igrače do 23 godine izborili smo finale, u kojem ćemo igrati s Bayernom. Prije toga izbacili smo West Ham, Everton, Porto, Tottenham i Southampton.

Koliko je filozofija igre tih momčadi drukačija od hrvatskog poimanja nogometa?

– Engleske momčadi poznate su po vrhunskoj kondicijskoj pripremljenosti, visokom ritmu trčanja tijekom cijele utakmice, po puno snažnih duela svojstvenih njihovu stilu igre. U ogledima s engleskim momčadima uspješno smo se nametnuli i u tom segmentu. Pokazali smo da kondicijski ne zaostajemo. Naprotiv, da smo ravnopravni pa čak često i nadmoćniji. To nam je omogućio sustavni trenažni proces, kondicijske pripreme za sve uzraste nogometne škole. A i dobro iskustvo je igranje s B momčadi u Drugoj HNL, gdje imaju puno snažnije duele sa starijim suparnicima.

Jesu li goli talent i individualna kvaliteta bili presudni u Dinamovu uspjehu u Engleskoj?

– Mi jesmo talentirani, ali bez rada i odricanja te sustavno planiranog i programiranog treninga nema uspjeha. Uspoređujući današnje vrhunske talente ili, primjerice, one iz devedesetih, jasno je da oni iz ranijeg doba danas ne bi mogli opstati u modernom nogometu. Jer, neusporedivo je veća kondicijska razina potrebna za moderni nogomet. Primjerice, neki naši igrači su na utakmicama u Engleskoj trčali po 13 kilometara, 400 metara u sprintu, što su vrhunski rezultati.

O još jednom detalju u Dinamu su ove sezone morali također voditi računa.

– U samo tri-četiri dana momčad U-19 igrala je u Ligi prvaka, a momčad U-23 nastupala je u Engleskoj ili u Drugoj HNL. Stoga smo usporedo morali voditi brigu o dvije momčadi, a za svaku bila je nužna drukčija vrsta treninga.

Drukčija je periodizacija, odnosno volumen i intenzitet treninga. Jedne treba staviti u regeneracijski režim, druge u razvojni proces treninga, tako da neki ne bi bili pretrenirani, odnosno da se izbjegnu eventualne ozljede. Dobro je što smo to razdoblje prošli bez ozljeda igrača.

Barijere su logične

Krklješ ističe još jedan zanimljiv detalj:

– Uveli smo tretman termalnim kamerama. Pomoću njih vidimo temperaturu određenog dijela tijela, a to nam pokazuje razliku u mišićima. Točnije vidimo je li neki mišić upaljen ili nije prokrvljen. To su parametri važni za prevenciju od ozljeda. Stoga igrače testiramo gotovo svakodnevno, pazeći da imaju dovoljno snage, odnosno vremena za oporavak. Na treninzima mjerimo svaki detalj, od frekvencije srca do laktata u krvi – zaključio je Krklješ.