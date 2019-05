Dinamo na U-23 turniru igrao s klincima, a Bayern s igračima preko 30 godina!

Mladi nogometaši Dinama nisu uspjeli osvojiti Premier league International kup, u finalu je s 2:0 slavio iskusniji Bayern i okitio se trofejem.

Plavi su u prvom poluvremenu izgledali bolje od bavarskog giganta, iako daleko mlađi i neiskusniji, kontrolirali su utakmicu i lako su mogli voditi. Lukavo su pustili stopere Bayerna da vode igru, da se do 'imendana' dodaju, ali onda, kad bi se ukazala prilika, opasno su ubadali i velika je šteta što nisu i uboli Nijemce, tada bi se znatno približili osvajanju ovog renomiranog natjecanja. Natjecanja u kojem je bilo 12 najboljih B momčadi engleskih klubova i 12 klubova koje imaju najbolje nogometne škole.

Na stadionu The Den, londonskog kluba Millwalla plavi su mogli povesti rano, Mario Ćuže našao se sam na šest, sedam metara i tukao lobom, ali je prebacio kako vratara, tako i vrata. I u 38. minuti Ćuže je imao lijepu priliku, ostao je sam, ali je sad njegov udarac bavarski vratar uspio obraniti. Do kraja poluvremena mogao je i Bayern do pogotka, no plavi vratar Dinko Horkaš u situaciji jedan na jedan sjajno je reagirao, bio je to 'zicer' za Nijemce.

Nažalost, već nakon 20-ak sekundi nastavka Horkaš nije dobro reagirao, jedan dalekometni prizemni udarac nije dobro amortizirao, odbio je loptu i Wriedt nije imao težak posao pospremiti loptu u mrežu za vodstvo Bayerna.

Nakon tog pogotka Bayerna zagrebačka je momčad izgledala izgubljeno, raspala se igra, puno se griješilo, šanse za povratak u rezultatsku ravnotežu nisu plavi uspjeli napraviti. Bez problema Bayern ih je držao podalje od svojih vratiju, učinio ih potpuno bezopasnima. Nisu plavi znali što bi sami sa sobom, tek je Marko Gjira dobro radio svoj posao, ostali su bili za zaborav. Pokušao je trener Jovićević s izmjenama, ali ništa nije pomoglo, a onda je u sudačkoj nadoknadi Bayern definitivno u polukontri pokazao da je bolji, sad je Horkaš obranio tešku loptu, ali odbijanac je pospremio Shabani za 2:0.

No, svaka čast plavim dečkima, cijelo ovo natjecanje igrali su s klincima, a suparnici s momčadima do 23 godine, Bayern i s onima preko 30, tako da je već i sam ulazak u finale sjajan rezultat.

- Po godinama nismo bili ravnopravni Bayernu, ali bili smo tijekom cijelog natjecanja ravnopravni svima. Veliko je ovo iskustvo za naše igrače iako smo sad tužni i razočarani. Ni, kad u ovakvom finalu ne iskoristiš prilike, iskoristio ih suparnik – kazao je trener Igor Jovićević.

Dinamo je igrao u sastavu: Horkaš – Barišić (od 84. Baturina), Franjić, Šutalo, Gogić – Gjira, Moro – Ćuže, Tolić (od 72. Gvardiol), Marin (od 74. Jovićević) – Šipoš.