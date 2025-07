Zbog fatalne Srpkinje (55) Oscarovac je zaratio s obitelji i prihvatio pravoslavnu vjeru

Hollywoodski glumac Christian Bale (51) iskoristio je reviju brenda Dolce & Gabbana u Rimu za rijedak obiteljski izlazak. Pojavio se s četiri godine starijom suprugom Sandrom Sibi Blažić (55) te djecom, kćeri Emmeline (20) i sinom Josephom (11). Obitelj se modno uskladila u elegantnim crnim kombinacijama i pozirala fotografima, pruživši javnosti rijedak uvid u svoj privatni život.

Ljubav i brak Balea i Blažić, koji traje već 25 godina, izazvali su razdor u obitelji, a zbog Sandre Christian već godinama ne razgovara sa svojom majkom i sestrom. - Moja supruga je nevjerojatno jaka žena. Ona je nevjerojatno snažna i otresita, ne trpi bilo kakve gluposti i zato je volim. Kako se ponašam kod kuće, to uvelike ovisi i o ulozi za koju se pripremam ili trenutno glumim, ali Sibi se to sviđa i misli da je to kul. To možete gledati na dva načina, s jedne strane netko bi rekao 'jadna žena, zasigurno joj nije lako nositi se sa svime time', a s druge strane možete joj zavidjeti i reći 'kakva sretnica, u isto vrijeme može biti s toliko različitih muškaraca. Sve što sam napravio u životu dugujem njoj, izjavio je svojedobno o svojoj supruzi s kojom je dobio kćer Emmeline i sina Josepha.

Sandra Blazic bivša je manekenka srpskih korijena, čija je obitelj krajem 60-ih godina prošlog stoljeća iz tadašnje Jugoslavije, točnije Beograda, emigrirala u Ameriku. Slobodan Blazic i Nadežda Topalski u Chicagu su 1970. godine dobili kćer Sandru, pravog imena Srboslava, koja je u Americi diplomirala menadžment.

- Nikada se nisam planirao oženiti. Svi u mojoj obitelji bili su rastavljeni, stoga nisam imao baš dobro mišljenje o braku, kazao je jednom prilikom Bale. No sve se promijenilo kada je upoznao Sibi, i to na prilično neobičan način. Kada je došao u Hollywood, njegova mentorica bila je Winona Ryder. Krajem devedesetih na jednoj zabavi upoznao je Sibi, koja je tada bila Winonina osobna asistentica.Od tada su nerazdvojni. Zbog ljubavi prema supruzi do kraja je zaratio s majkom i sestrom Sharon, kažu ponajviše zbog svoje prgave naravi. Majka je navodno loše govorila o Sibi, a sestra ga je tražila da joj posudi sto tisuća dolara.

Obiteljska svađa završila je tako da je, urlajući, Christian Bale fizički izgurao i izbacio iz svoje hotelske sobe majku i sestru, a one su ga prijavile policiji. Slavni glumac zbog toga je na nekoliko sati završio u pritvoru, iz kojeg je na kraju pušten.

- Ne znam što mu je bilo te večeri. Urlao je na nas bez razloga, a njegova supruga Sandra, koju sam srela nekoliko puta, to je sve u tišini promatrala. Christian nam jako nedostaje, ali on ne odgovara ni na naše pozive, mailove ni rođendanske čestitke, a čak je i nekoliko puta promijenio broj telefona da ga ne možemo nazvati. Kako bih znala kako izgleda, tražim ga po internetu, a ponekad, kada se fotografira s kćerkom, mogu vidjeti i kako moja unuka raste. Ako želim doznati što se događa u njegovom životu, moram čitati novinske napise, izjavila je tada njegova majka. No, Bale je zato jako vezan uz Sibinu obitelj. Tako inzistira na tome da njegova djeca nauče srpski jezik, a svakog Uskrsa zajedno odlaze u crkvu svetog Ilije u Los Angelesu.