Tony Cetinski otkrio kako je smršavio 20 kilograma, za to je imao poseban povod

Glazbenik Tony Cetinski priprema veliki koncert u zagrebačkoj Areni iduće godine, a prije toga ostvarit će i prvu filmsku ulogu. Gledat ćemo ga u filmu ''Taxi ljubav'', čiju naslovnu pjesmu ''Ti si ta'' pjeva upravo on. – Sreća da sam smršavio pa na velikom platnu neću izgledati više tako veliko. Eto, prvi put sam osjetio kako trebaš ipak smršavit jedno 20-ak kila da bi nečemu sličio. Fenomenalna ekipa je radila na filmu. Odličan je film. Kad sam vidio one prve kadrove, kad su mi predstavili i scenarij, već je bilo pol filma snimljeno, odmah sam rekao ''da'', bez razmišljanja. Cijela tematika filma je fenomenalno pogođena i očekujem da će film biti jako dobro prihvaćen kod publike', kazao je za In Magazin. Ekipa ove popularne emisije s njim je provela jedan dan u ribolovu, pa su ga pitali i je li bolji osjećaj kada zagrize riba ili publika?

– Kad publika zagrize, uvijek je bolje, ali iskreno – nisam to više očekivao. Već dugo, dugo... Ne znam ni kad sam zadnji put razmišljao tako. Možda na početku, kad sam još kalkulirao i radio pjesme s mišlju: ''E, ovo će zagristi, ovo želim da postane hit.'' Ali kad mi se dogodilo da je hit postala pjesma od koje to uopće nisam očekivao, tada sam si rekao da je dosta, nema više očekivanja. Isto kao kad idem na more – idem bez ikakvih očekivanja. Sve što se lijepo dogodi, super. Ako zagrize lijepa riba, super. Ako zagrize publika na neku pjesmu – još bolje. Kao sad, s ova zadnja dva singla. Pogotovo s pjesmom ''Piši propalo'' – stvarno hvala svima – rekao je.

FOTO Danijela Martinović nekad i sad: Pjevačica danas slavi svoj 54. rođendan

Glazba za baladu "Ti si ta" nastala je iz pera Alana Hržice, kantautora poznatog po duhovnim i emotivno prožetim pjesmama, a tekst je napisao zajedno s Milom Ostovićem. Aranžman potpisuju Tony Cetinski i Mihael Blum, koji su zajedno udahnuli pjesmi jedinstven glazbeni identitet – moderan, a istodobno intiman. – Ova pjesma mi je posebna jer je spoj filma, emocija i stvarnog života. ''Ti si ta'' priča je o svakome od nas – o onoj jednoj osobi koja sve mijenja. Kada sam je prvi put čuo u kontekstu filma, odmah sam osjetio snažnu povezanost. Glazba jednostavno ima moć pretočiti ono što riječi često ne mogu u potpunosti izraziti, a ova pjesma to čini savršeno – donosi toplinu, nostalgiju i vjeru u ljubav koja dolazi onda kada joj se najmanje nadamo. Vjerujem da će se mnogi prepoznati u stihovima i emociji koju nosi – otkrio nam je Tony.

Filmska priča ''Taxi ljubav'' donosi još dvije Tonyjeve pjesme – dobro poznatu “Tvoje tijelo” te snažnu baladu “Ja ne znam nikog boljeg od tebe”, koju potpisuje jedan od najistaknutijih i najplodnijih kompozitora i tekstopisaca u regiji, Miroslav Rus. Osim što je otpjevao naslovnu pjesmu, Tony se pojavljuje i kao glumac – prvi put na velikom platnu, čime je unio dodatnu emocionalnu autentičnost.

– Raditi s Tonyjem na ovom projektu za mene je bilo i profesionalno i osobno ispunjenje. Njegova emotivna interpretacija pjesme "Ti si ta" donijela je filmu onu dodatnu dimenziju koja se ne može režirati – ona se jednostavno osjeti. Tony je toj emociji pridonio i kratkom ulogom u filmu, unoseći autentičnost i toplinu koja savršeno prati priču „Taxi ljubav“. Ponosan sam na ovu suradnju i vjerujem da će publika to prepoznati – o svemu je rekao redatelj Milo Ostović.