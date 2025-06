VIDEO 'Prava bomba!': Maja Šuput pozirala u izazovnom donjem rublju i izazvala buru reakcija

Popularna pjevačica Maja Šuput ponovno je u centru pažnje, a sada je pratitelje počastila zanosnim kadrovima iz splitskog hotela. Pozirala je u crnom kompletiću uz zalazak sunca, nakon čega je atmosferu dodatno zagrijala prizorima u izazovnom donjem rublju. Uz opise "Lagani zalazak sunca..." i "Spremna za izlazak", jasno je dala do znanja da se osjeća odlično i samopouzdano.

Pratitelji su odmah pohrlili u komentare kako bi Maji udjelili komplimente. - "Bome požar", "Provociraš Majo", "Jako, jako, jako hot", "Koja žena, goriš", "Boginja" samo su neke od poruka koje su preplavile njezin profil. Pratitelji su hvalili njezin izgled, noge i vještinu hodanja u štiklama, a komentari poput: - "Kakva mačka", "Prava bomba" - potvrđuju da je izdanje oduševilo publiku.

Čini se da pjevačica nakon vijesti o razvodu od Nenada Tatarinova okreće novu stranicu, a objave su, kako kažu fanovi, lagani odmor od svega. Podsjetimo, naša glazbena diva, vrhunska zabavljačica i uspješna poduzetnica gostovala je u novoj epizodi popularnog Večernjakova podcasta Show², a gdje ju je ugostio naš novinar Zvonimir Milaković. Našu karizmatičnu sugovornicu u potpunosti smo ispoštovali ne zadirući u detalje ove obiteljske situacije, no ipak nam je ekskluzivno otkrila i pokoji detalj – kako je ponovno biti slobodna žena, zašto je baš tada objavila vijest o razvodu, pišu li joj sada muškarci učestalije u porukama na društvenim mrežama te ima li savjet za žene kako da ostanu u korektnim odnosima s bivšim partnerima.

– U mojoj se glavi nije ništa promijenilo s obzirom na to da sam ja u ovom statusu već neko vrijeme. Nisam ja sebe iznenadila kao vas prije koji dan svojom objavom. Nisam vas ni željela tako iznenaditi, no natjerala me sila da to tako objavim. Doznala sam da će mediji objaviti tu vijest pa sam ja onda stisnula gas – priznala nam je kroz smijeh dodajući kako nikome ne kani dijeliti savjete o vezama jer ih i sama ne bi slušala te nastavila:

– Eto, normalno je sve, osim što je iznimno, iznimno puno ponuda stiglo za vikend. Cijeli sam vikend pjevala i vozila se s jednog kraja naše zemlje na drugi, a mobitel mi nije prestao "gorjeti". Nisam željela čitati članke jer mi je to bilo stvarno previše. Zapravo, to je previše za svačiji ukus, a pogotovo za aktera. Pa sam čitala poruke u DM-u (Instagram-poruke) i mogu vam reći da se ljudi stvarno ne srame – otkrila je Maja Šuput u našem podcastu, a više detalja o tome što joj muškarci pišu, kakve joj fotografije šalju te još puno drugih zanimljivih detalja doznajte u emisiji na našem YouTubeu kanalu.