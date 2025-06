Maja Šuput objavila da se razvela: 'Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena'

Pjevačica Maja Šuput na Instagramu je objavila da se razvela. Nakon 6 godina braka ona i njen bivši suprug Nenad Tatarinov odlučili su ići svatko svojim putem, no prioritet im sotaje maleni Bloom zbog kojeg, kako kaže, zauvijek ostaju tim. - Život nas ponekad odvede na različite puteve. pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim. No i dalje živimo u obiteljskom ozračju. razvod je već neko vrijeme iza nas. Za nas je to prošlo-svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza - više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije- naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj- samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. s ljubavlju i osmijehom!





Foto: Instagram

Podsjetimo, Maja je nedavno ponovno dominirala eterom Happy FM-a tijekom gostovanja u emisiji Special Happy Show. Kod voditelja Dine Termana, popularna pjevačica otvorila je vrata svog svijeta. Pričala je o majčinstvu, poslovnim pothvatima i nadolazećem duetu, estetskim tretmanima i fotošopiranju fotografija, a na sam intervju stigla je sa sinčićem Bloomom.

"Voljela bih da moj sin bude dobar, pošten, odan. I da bude radoholičar, duhovit, šarmantan. Iskreno, željela bih da bude mala replika mene", priznala je. "Tata mu je puno mirniji, što je zapravo super, ne mora uvijek biti ono moje 'ajmo sve odmah, totalno ludilo'. Nenad razmisli prije nego što nešto napravi, a ja idem glavom kroz zid".

Sinovim rođenjem je, priznaje, upoznala najemotivniju stranu sebe. Iako su mu tek četiri godine, kaže da Bloom već sad zna kako se odjenuti za određene prilike. "Recimo, traži naočale, lančić, kapu... Ja ga odjenem, ali on na to doda svoje detalje i kaže: ‘Ja sam si napravio styling.’ I stvarno, ima svoj stav, nekad mi kaže: 'Danas bih plavu košulju' ili 'danas bih rozu'. Zna točno kada treba biti sređen, kad idemo negdje finije onda ide košulja, a za vrtić trenirka. Mislim da sam mu definitivno usadila tu ljubav prema odjeći. Nekad sam samo sebi kupovala, a sad sam sebi zadnja, sad bih sve njemu", priča Maja.

Njezin privatni život pobuđuje veliki interes kod publike, a otkrila je i da su joj stizale ponude da snima reality show. "Pa zapravo, ja već radim neku vrstu realityja na svom Instagramu, pogotovo kad smo na putovanjima. Volim ljudima pokazati gdje smo, što radimo, dijelim trenutke iz svakodnevice. Jesu mi nudili prave reality formate, nije da nisu, ali iskreno, kod nas to financijski još nije na toj razini da bi se netko zaista otvorio 24 sata dnevno i pustio kamere u svoj dom", tvrdi.

Svoj je Instagram profil pretvorila u vlastiti medij za svakodnevnu komunikaciju s obožavateljima, no ponekad nailazi i na kritike zbog, kako kažu neki komentari, previše fotošopa na fotografijama. "Apsolutno svatko kroji svoju sliku kako želi. Meni je potpuno nelogično da bi netko objavio ružnu fotografiju. Ako mogu sliku uljepšati, zašto ne? To je moj Instagram i radim s njim što ja želim.

Nitko se nije pretplatio, nitko nije prisiljen gledati", iskrena je kraljica zabave.

"Imate li strah od starenja?", upitao ju je Dino, na što je nasmijano odgovorila: "Dok ima botoksa, ne". "Postoje razni načini da se čovjek malo pomladi izvana, ali ono najvažnije dolazi iznutra. Najbitnije je kako zračiš, koliko energije nosiš u sebi, koliko sjajiš. To se vidi, i to nema veze s kalendarom ni brojevima. Znam ljude koji su upola mlađi od mene, a izgledaju i djeluju duplo umornije – jednostavno su duhom klonuli", dodala je za Happy FM.

Kad je riječ o poslu, Maja ne staje. Uz brojne nastupe i televizijske angažmane, nedavno je predstavila pjesmu "3 i 15", a u narednim danima slijedi novi poduzetnički korak. "Imam još jedan novi biznis koji ću uskoro predstaviti. Poduzetnička niša potpuno drugačija od svega što sam dosad radila. Jako je fora, jako cool, seksi i stajliš. Toga kod nas još nema", tajanstveno je najavila.

Ništa više detalja nije otkrila ni po pitanju nadolazećeg dueta. "Radi se o laganijoj pjesmi. Tog kolegu često možete čuti na Happy FM-u, tako da će biti jako zgodna stvar za emitiranje", kaže.

Iako je poznata po osmijehu i zabavi, u odnosima ima jasne granice. "Život je prekratak i treba opraštati. Ali kad netko stvarno prijeđe granicu, više nemam srca. Ne svađam se. Ja samo odem. I svi znaju, kod mene nema vraćanja", poručuje.