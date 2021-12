Tomislav Štengl: Želja nam je na ovoj Dori uklopiti nove tehnologije po uzoru na Eurosong

Hrvatska radiotelevizija objavila je u petak službene rezultate ovogodišnjeg natječaja za izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije "Dora 2022." Na popisu je 14 izvođača koji će se 19. veljače 2022. natjecati za prestižnu statuu Dore, a pobjednik će nas predstavljati na Eurosongu 2022. u svibnju u talijanskom Torinu. Novi urednik Dore Tomislav Štengl u razgovoru nam je otkrio kakve novosti možemo očekivati na ovogodišnjoj Dori.

– Uvjeren sam da je žiri napravio dobar posao. Od pristigle 184 prijave odabrali su 14 finalista i četiri rezerve. Iz njihova odabira vidi se da se nisu vodili nikakvim predrasudama, nego su tražili najbolje pjesme. Na popisu ima nekih imena koja se vraćaju na natjecanje (Mia Negovetić, Eric, ToMa), ali pojavljuju se i neka nova lica (Marko Bošnjak, Jessa, Tia). Naravno, tu su i već godinama poznata imena poput Zdenke Kovačiček, Mile Elegović i Mije Dimšić – komentira nam Štengl odabir pjesama. Dosta izvođača koji su i 2021. godine okušali svoju sreću na Dori prijavili su se i ove godine.

Na naše pitanje koji su kriteriji bili presudni u odabiru 14 izvođača, urednik Dore kaže da bi bolji odgovor mogli dati članovi žirija, ali zna da su se vodili kvalitetom pjesme i same izvedbe na snimci. – U pjesmama koje su odabrali ima različitih stilova i drukčijih ritmova, od dinamičnih, plesnih do balada. No vidim da se na nekim portalima, otkako smo objavili popis finalista Dore 2022., već komentira kakve su nam šanse za prolazak u finale Eurosonga i žao mi je što neki portali s foruma izvlače samo negativne komentare i plasiraju ih kao da je to mišljenje većine. Kritiziranje rada nekih ljudi a da još uopće niste čuli pjesmu meni je neprihvatljivo. Svi se kao pitaju zašto se neki izvođač nije prijavio i kada će se prijaviti netko kvalitetan tvrdeći da se svake godine prijavljuju nekvalitetni pjevači, uz čast izuzecima, a ne razmišljaju da nakon takvih zlonamjernih komentara po medijima većini glazbenika nije do toga. Te nisu dobra, već poznata imena, pa nisu dobri ni novi, mladi izvođači. Te se godinama zazivao Damir Kedžo, a kada se prijavio, ni on nije bio dobar. Pa je Mia Negovetić ta koja treba ići na Eurosong, pa se i nju kritizira kad se prijavi... I tako unedogled – kaže Štengl. Svake godine vodstvo Dore trudi se učiniti ovaj glazbeni događaj što zanimljivijim i gledateljima i izvođačima, a nekih noviteta bit će i ove godine.

– Želja nam je na ovoj Dori unijeti neke promjene i podignuti kvalitetu prezentacije pjesama te uklopiti nove tehnologije po uzoru na Eurosong i slične izbore u nekim drugim natjecanjima. Sigurno ćemo ići u promjenu scenografije, koja je ostala više-manje konceptualno nepromijenjena od 2020. godine, i poigrat ćemo se elementima "augmented realityja" ili, na hrvatskom, proširene stvarnosti. Na forumima vidim da se fanovi pitaju kada ćemo objaviti isječke pjesama. I u tom segmentu uvest ćemo neke promjene i vjerujemo da će fanovi Dore biti zadovoljni – kaže nam Štengl. Obožavatelji Eurosonga u Hrvatskoj polako su počeli gubiti nadu jer nikako da dočekaju našeg predstavnika koji bi se u finalu probio barem među top 10 ili top 5 najboljih, u čemu to griješimo i ne uspijevamo postići bolji rezultat?

– Posljednji koji je ušao u finale bio je Jacques s pjesmom "My Friend" 2018. godine u Kijevu. Nažalost, prošle godine jednostavno nismo imali sreće. Albina je bila vrlo blizu prolaza u finale, ali Eurosong je pokazao svu svoju nepredvidivost. Jako mi je žao što je pandemija spriječila Damira Kedžu da ode na Eurosong jer vjerujem da bi on imao veliku šansu proći u finale.

Mislim da svi koji govore o prolasku u finale moraju biti svjesni da je svaka godina drukčija, što se vidi i po pjesmama koje pobjeđuju – od portugalskog fada do rocka iz Italije, od nizozemske klavirske balade do izraelskog "kokoda" plesa... Mislim da je stvar samo u pjesmi. Ako imate kvalitetnu pjesmu i oko toga napravite dobru priču, šanse vam rastu. Naša je želja svake godine biti u finalnoj večeri i ostvariti što bolji plasman, ali ne treba zaboraviti da je na Eurosongu četrdesetak zemalja svake godine s istom idejom i istim željama. Slučajeva da neke zemlje po nekoliko godina ne uđu u finale ima mnogo. Primjerice, 2018. u Portugalu je Irska ušla u finale, ali prije toga nekoliko godina nije bila ni blizu prolaska, a znamo da je u jednom razdoblju natjecanja uvjerljivo pobjeđivala čak tri godine zaredom – opširno nam objašnjava urednik Dore. Za kraj pitali smo ga što će njegovu timu biti najveći izazov.

– Najveći je izazov za svakog televizijskog profesionalca napraviti proizvod koji će biti kvalitetan i zadovoljiti gledatelje.Uspijemo li napraviti dobar show i bude li publika uživala u prijenosu Dore 2022. te dobije li pobjednička pjesma podršku publike barem slično kao što je prošle godine podržala Albinu, to će značiti da smo mi uspješno obavili svoj posao. A da bismo u tome uspjeli, najviše će pridonijeti vrhunski redatelj TV showova Ivan Miladinov, koordinatorica projekta Jagica Cvrk, urednik Željko Mesar, dizajner rasvjete Marko Foretić, scenograf Igor Juras, tehnički koordinator Ivan Kovačić te dvojac bez kojeg ništa ne bi funkcioniralo, producenti Denis Škorput I Tihomir Marjanović – kaže Štengl.