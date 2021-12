Sanja Doležal sasvim iskreno: U prvi čas si paraliziran, a onda nekako život ide dalje

U sklopu humanitarnog koncerta Želim život koji pomaže rad Zaklade Ana Rukavina sudjelovali su i Sanja Doležal, Vladimir Kočiš Zec i Marinko Colnago. Publici su otpjevali dobro poznate hitove ''Za dobra stara vremena'', ''Ja sam za ples'' i "Milena generacijo moja". Sanja, Zec i Marinko uvijek se rado odazivaju humanitarnim akcijama, a pjesmom Zakladu Ana Rukavina podržavaju već 15 godina. U vrijeme pandemije kada su koncerti i nastupi pred publikom ne baš tako česti veseli ih svaka prigoda da zapjevaju i nadaju se kako će se u 2022. po tom pitanju stvari ipak promijeniti na bolje. Rado prihvaćaju pozive da nastupaju u humanitarne svrhe.

- Uvijek smo dobre volje jer prenosimo dobru energiju na druge, a i tebi je lakše da si pozitivan. Prisjećamo se Aninog sna i tih trenutaka - kažu Sanja, Zec i Marinko za Dnevnik.hr. S teškim životnim situacijama i gubitkom voljene osobe su se susretali, a Sanja Doležal kojoj je suprug Nenad Šarić preminuo 2012. godine zna kako je teško nositi se s gubitkom voljene osobe i veli:

- Svi smo doživjeli tragedije i to najbliže, nema tu univerzalnog recepta. Svatko se nosi sa svojom boli na svoj način, kod nekog traje kraće kod nekog duže. Lakše je kad to podijeliš s prijateljima, a prije svega naučiš živjeti s tom boli. U prvi čas si paraliziran, a onda nekako život ide dalje, Bogu hvala imaš djecu, prijatelje, kad su nam bili najteži trenuci, tu smo bili jedni za druge. Uz nju su uvijek bili članovi benda, kao što je i ona bila uz njih u teškim životnim momentima. To je naglasio i Vladimir Kočiš Zec i rekao kako su se svi znali stvoriti u roku 15 minuta ispred njegovih ulaznih vrata kad bi im rekao da prolazi neki težak period i da treba pomoć.